Пенсионерка из Барановичей собрала около восьми тысяч новогодних открыток

Новый год для Нины Волковой это не только праздник, но и время для пополнения необычной коллекции.

Они повсюду – на стене, в столах и в шкафах. От такого изобилия новогодних открыток глаза разбегаются. К филокартии, именно так называют коллекционирование открыток, Нина Волкова прикипела душой еще в детстве. А так как Новый год любимый праздник – он и стал главной темой увлечения. В коллекции есть и настоящие раритеты. Самой старой уже более века.

Нина Волкова, коллекционер открыток:

– Она в 1909 году была выслана из Петербурга в Варшаву. И дошла до Варшавы за два дня.

Свою коллекцию Нина Волкова называет еще и учебником истории. Например, в 1961 году после полета в космос Юрия Гагарина в дизайне новогодней открытки доминировала космическая тема. В 70 годы, когда велось строительство Байкало-Амурской магистрали, Деда Мороза изображали в строительной каске. А накануне Олимпиады в Москве главным героем стал ее символ – мишка. Властелин 2010 года – тигр – тоже будет не в обиде. К его приходу Нина Волкова собрала целый фотоальбом. Пришлось, конечно, потрудиться.

Нина Волкова:

– И знакомые, и я периодически даю объявления в газету: куплю открытки.

Коллекция пополняется, как правило, в праздничные дни. На адрес Нины Волковой приходит до 150 открыток. В коллекции есть и поздравления от кинозвезд, в том числе от Валерия Золотухина, Владимира Этуша, Эммануила Виторгана. Чтобы получить их, Нина Михайловна отправляет поздравления артистам. Как правило, в ответ они ей присылают свои новогодние пожелания.

Несмотря на век высоких технологий, спрос на праздничную открытку только растет. По последним данным в мире ее оборот составляет свыше 15 миллиардов штук в год. Красивый дизайн и теплые поздравления. Все это делает открытку самостоятельным подарком. А для кого-то еще и частичкой истории.