Авторские куклы Ирины Штефан

Ее специальность - метеоролог, но по прошествии времени, Ирина Штефан поняла: прогноз погоды - не игрушки, и нашла себя в кукольном творчестве.

Сегодня мастерица - одна из немногих представительниц белоруской школы кукольного дизайна. На ее счету - 6 персональных выставок. Фарфор, пластик и текстиль. Оказалось, использовать такие материалы не только дорого, но и ответственно.

Образы для новых творений дизайнер черпает из жизни или из фотографий. Сегодня сделать маму или подругу куколкой на заказ - стало модно. Правда, удовольствие не из дешевых - от 200 до 300 долларов.

Создатель куклы - скульптор, модельер и визажист в одном

флаконе. На дизайн уходит около 5 месяцев. Как ни странно, качественная кукла - та, которую можно раздеть. К примеру, переодеть в другое платье, сменить прическу и макияж.

Работы учеников Ирины Штефан - сегодня на выставке в музее. Причем, аудитория подобралась довольно разнообразная. К примеру, Иван Бездомный из "Мастера и Маргариты" - кукла работника теплосетей. Руки не получились - образ пришлось "усмирить". А эта кукла - работа рук маркетолога. Теперь этих разных людей объединяет то серьезное увлечение, которое когда-то было детский игрой.