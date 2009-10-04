Декор бутылок и бокалов

Чтобы превратить бутылку или бокалы в памятные сувениры, россыпи драгоценных камней не обязательны.

Как все великое состоит из мелочей, так и в комфорте важны детали. Особенно, если речь идет о создании праздничной атмосферы. Тут декоративное оформление интерьера, стола и подарков – не последнее, что правит балом. Оригинально украшенные вазы, бокалы и бутылки мгновенно зададут тон любому торжеству.

– Задекорированные бутылки могут быть использованы и для торжеств, и для более мелких праздников, - рассказала декоратор Ирина Таболич.

Авторские вещи и ручная работа всегда в цене. В интерьере такой презент никогда не потеряется, и еще долго будет служить не просто украшением, а воспоминанием о праздничном событии. Чтобы превратить бутылку или бокалы в памятные сувениры, россыпи драгоценных камней необязательны. Материалов для декорирования невообразимое множество – это разнообразные ленты, сеточки, бусины, ракушки, цветы, перья и даже гайки, если речь идет о подарке для мужчины.

В случае, если подарок преподносится женщине, стоит учесть, например, внешность виновницы торжества. Брюнеткам традиционно подходят яркие и насыщенные оттенки, сувенир для блондинок будет уже более аккуратен в красках и материалах декора.

Ориентиром для оформления свадебных аксессуаров является, конечно, платье невесты.

Для поддержания стиля, который диктуют украшенные бутылки и бокалы, на любом празднике жизни стоит использовать и другие декоративные аксессуары – флористические композиции, подсвечники, бонбоньерки и прочие радующие глаз мелочи.

– Это могут быть миниатюрные сердечки, бантики, ангелочки, цветочки, .кружева. И атмосфера стола преображается, - рассказала декоратор Ирина Таболич.

Декоративные украшения для праздничного стола или подарков можно приобрести в магазине или поручить их изготовление декоратору. А при желании авторский презент нетрудно создать и собственноручно.

Если это произведение искусства будет логично преподнести мужчине, то задекорированные бутылки шампанского окажутся уместны и на свадебном столе, и в качестве подарка к любому торжеству, вне зависимости от пола его счастливого виновника.

Дополнительная пробка – и эта вещь сможет радовать и после праздника, уже в качестве интерьерного украшения. О том, что это артефакт значимого события напомнит надпись, содержание которой отдается на откуп вашей фантазии.

Элементы декора не превратятся в прах, а краски не померкнут еще долгие годы. Достаточно лишь смахивать пыль со своего декоративного раритета и освежать в памяти добрые чувства, связанные с его появлением в вашем доме.