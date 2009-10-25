Брейк-данс - это стиль жизни!

Меняются вкусы, стили, мода, но брейк-данс продолжает влюблять в себя новые поколения. Столичные Центры творчества детей и молодежи ежегодно стараются предлагать новые хобби, которые могут заинтересовать современного ребенка. Сегодня в списке самых популярных кружки боди-арта, восточного танца, искусства изделий из войлока и даже школы диджеев и ведущих концертных программ! Но каждый год неизменной популярностью пользуется кружок брейк-данса.

Самым востребованным кружком в Центре творчества детей и молодежи Партизанского района по итогам записи в новом учебном году оказался брейк-данс - в него уже приняли 100 человек.

Победное шествие этого танца по планете длится более 30 лет. Меняются вкусы, стили, мода, но брейк-данс продолжает влюблять в себя новые поколения. Он привлекает тем, что это не просто танец. Это стиль жизни. Это сила, ловкость, безупречное чувство ритма. Это немыслимые прыжки и движения, которые сделают вашего ребенка пластичным, активным, уверенным в себе.

Результаты научных исследований показывают, что танцующие дети развиваются гораздо быстрее и достигают больших успехов, чем их нетанцующие сверстники. Большинство детских врачей признают занятия танцами одной из лучших физических практик. Но стоит помнить, что брейк-данс достаточно сложен, требует усердия, терпения и осторожности – травмы чаще случаются с теми, кто спешит освоить новые элементы, идти к которым стоит постепенно. Тем не менее, возраст для начала занятий не ограничен – сюда принимают детей даже 5 лет.

- Как таковой минимальной физической подготовки у нас нет. Мы ее нарабатываем. Нам нужны крепкие, но растянутые мышцы, чтобы они способны были на взрыв, - объясняет руководитель сборной Беларуси по брейк-дансу и команды «HANTERS» Александр Войнов.