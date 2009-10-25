Брейк-данс - это стиль жизни!
Меняются вкусы, стили, мода, но брейк-данс продолжает влюблять в себя новые поколения.
Столичные Центры творчества детей и молодежи ежегодно стараются предлагать новые хобби, которые могут заинтересовать современного ребенка. Сегодня в списке самых популярных кружки боди-арта, восточного танца, искусства изделий из войлока и даже школы диджеев и ведущих концертных программ! Но каждый год неизменной популярностью пользуется кружок брейк-данса.
Самым востребованным кружком в Центре творчества детей и молодежи Партизанского района по итогам записи в новом учебном году оказался брейк-данс - в него уже приняли 100 человек.
Победное шествие этого танца по планете длится более 30 лет. Меняются вкусы, стили, мода, но брейк-данс продолжает влюблять в себя новые поколения. Он привлекает тем, что это не просто танец. Это стиль жизни. Это сила, ловкость, безупречное чувство ритма. Это немыслимые прыжки и движения, которые сделают вашего ребенка пластичным, активным, уверенным в себе.
Результаты научных исследований показывают, что танцующие дети развиваются гораздо быстрее и достигают больших успехов, чем их нетанцующие сверстники. Большинство детских врачей признают занятия танцами одной из лучших физических практик.
Но стоит помнить, что брейк-данс достаточно сложен, требует усердия, терпения и осторожности – травмы чаще случаются с теми, кто спешит освоить новые элементы, идти к которым стоит постепенно. Тем не менее, возраст для начала занятий не ограничен – сюда принимают детей даже 5 лет.
- Как таковой минимальной физической подготовки у нас нет. Мы ее нарабатываем. Нам нужны крепкие, но растянутые мышцы, чтобы они способны были на взрыв, - объясняет руководитель сборной Беларуси по брейк-дансу и команды «HANTERS» Александр Войнов.
Здесь, в кружке брейк-данса Центра творчества детей и молодежи Партизанского района, ребятам есть на кого равняться. Их преподаватель, руководитель сборной Беларуси по брейк–дансу, уже 11 лет живет этим танцем. Несколько дней назад сборная достойно представила нашу страну на международном чемпионате мира по брейк–дансу. Как признаются сами ребята, брейк-данс – это не увлечение, это диагноз. Впрочем, такая болезнь не вызовет, к счастью, волнения родителей.