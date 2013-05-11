Ольга Угринович создает уникальные серии работ из керамики

Новости Минска. От каждой работы минчанки Ольги Угринович веет теплом. Вот, на одном из стеллажей замечтался ангел. Рядом с огромными, иногда невероятной формы, глиняными горшками его маленькая керамическая фигурка кажется хрупкой.

Солнечные керамические блюда, кружки с тематическими рисунками – в каждом творении художницы улавливаешь своё настроение.

Стать художницей ей было предначертано: мать занималась росписью тканей, отец увлекался народной керамикой и декоративно-прикладным искусством. Именно из его рук Ольга впервые взяла кусок глины. Лепка и роспись посуды стали для неё любимыми занятиями. Сейчас дома у художницы своя мини-галерея!

Ольга Угринович, художник-керамист:

Вначале, с неолита, так все и было. Женщины, которые оставались дома, вот, они нашли кусочек глины, начали жгутиками это вылепливать. Я тоже много занятий провожу даже с детьми, вот мы на этом уровне неолита еще пытаемся что-то создавать. Сейчас вещи из керамики — это не только функция, даже если чашка, но она настолько эстетичная, что это мини-арт, который ты держишь дома, и, возможно, пространство стало где-то более чистое у нас, интерьер я имею в виду, не загружен.

Для Ольги керамика не может быть скучной. Цвет найдёт своё воплощение в росписи, пластика – в скульптуре, необычная форма – в посуде.

Традиционные цвета для керамики - коричневый, терракотовый - в изделиях художницы часто сменяют насыщенные краски. Например, золотистые и апельсиновые оттенки помогают раскрывать атмосферу Востока…

Ольга Угринович, художник-керамист:

Я люблю свежие цвета. Сейчас весна, это как раз моя тема. Беларуси так не хватает этого света, что люди очень ставят приоритете что-то такое, если это чашка – ты ее увидел и пробудился, она такая яркая, сочная.

Тема взаимоотношений раскрыта в серии работ «Поцелуй». На огромных декоративных блюдах заметны и природные мотивы. Вглядитесь: на одном из них распустился цветок папоротника, на другом - засияла рождественская звезда. Даже обычные абстракции у художницы имеют свой код.

Серия замечтавшихся ангелов появилась у Ольги Угринович совершенно случайно. Первая работа вдохновила на создание целой коллекции. Здесь есть и ангел-художник, и ангел-музыкант. В каждой маленькой скульптуре живут свои эмоции: любовь, радость, иногда печаль.

Но, пожалуй, самой любимой для художницы является коллекция масок.

Ольга Угринович, художник-керамист:

Вся наша жизнь — игра. И маска, как образ человека. Сейчас я перед вами играю художника, вы – журналиста. В следующий момент я — мать. В один момент я радостная маска, в другой – печальная.

Совсем недавно Ольга Угринович вновь вернулась к живописи, где в полной мере воплотила свою любовь к цвету.

Ольга Угринович, художник-керамист:

Есть тема «Свечи», есть тема «Дерево жизни», «Поцелуй»... Наверное, все-таки, эта тема взаимоотношений, которая меня всегда волновала, это я и пытаюсь раскрыть. Живопись является моим, так сказать, вторым крылом.

Ольга признается: на создание как новых работ из керамики, так и огромных холстов, всегда вдохновляет любимый город, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Угринович, художник-керамист:

Тут моё место, тут мое место для реализации, для развития. И хочется сделать и для людей, и для нашей страны что-то действительно ценное.