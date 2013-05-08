Прямой эфир

В агрогородке Новка Витебского района появилась Аллея Памяти: каждое дерево назовут в честь ветеранов

08 мая 2013 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аллея Памяти - в честь Великой Победы. В агрогородке Новка Витебского района школьники и студенты сегодня посадили деревья.

Каждое из 25-ти вскоре назовут в честь ветеранов, судьба которых связана с Витебским районом. Имена героев напишут на табличках, которые затем прикрепят к деревьям. Как конкретно назовут тот или иной саженец, будут решать местные школьники. В каждом классе выберут по одному солдату Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Баранкевич, студентка Витебского государственного университета имени П.М.Машерова:
Надо чтить память каждого ветерана, его вклад в победу в этой войне. Я считаю, это очень важно для школьников, для студентов это поддерживать, помнить.

# Ветеран войны # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
Авиамоделист из Пинска при помощи беспилотника заснял размах паводка на Полесье
07 мая 2013 14:40

Авиамоделист из Пинска при помощи беспилотника заснял размах паводка на Полесье

В Национальном аэропорту «Минск» сегодня впервые пройдет споттинг-сессия
07 мая 2013 07:50

В Национальном аэропорту «Минск» сегодня впервые пройдет споттинг-сессия

В Минске прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ
04 мая 2013 14:20

В Минске прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ