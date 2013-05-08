В агрогородке Новка Витебского района появилась Аллея Памяти: каждое дерево назовут в честь ветеранов

Новости Беларуси. Аллея Памяти - в честь Великой Победы. В агрогородке Новка Витебского района школьники и студенты сегодня посадили деревья.

Каждое из 25-ти вскоре назовут в честь ветеранов, судьба которых связана с Витебским районом. Имена героев напишут на табличках, которые затем прикрепят к деревьям. Как конкретно назовут тот или иной саженец, будут решать местные школьники. В каждом классе выберут по одному солдату Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Баранкевич, студентка Витебского государственного университета имени П.М.Машерова:

Надо чтить память каждого ветерана, его вклад в победу в этой войне. Я считаю, это очень важно для школьников, для студентов это поддерживать, помнить.