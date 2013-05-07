Авиамоделист из Пинска при помощи беспилотника заснял размах паводка на Полесье

Новости Беларуси. Просторы всемирной паутины покоряет видео, которое при помощи беспилотника снял авиамоделист из Пинска. На кадрах ролика - виды затопленного Полесья.

Видеокамеру мужчина закрепил на самодельный гексакоптер. Это шестимоторный летательный аппарат, предназначенный для съемок с воздуха. Управляют им с земли, изображение получают на ноутбук.

В объектив беспилотника попали Пинск и его окрестности — с подтопленными деревнями и лесами. По этим кадрам можно оценить, какой размах паводка пережило Полесье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.