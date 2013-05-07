В Национальном аэропорту «Минск» сегодня впервые пройдет споттинг-сессия

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» сегодня впервые проведет споттинг-сессию. Участники получат уникальную возможность дневной и вечерней фотосъемки, которая позволит запечатлеть самолеты во время взлета, посадки, на стоянке и аэродроме. Необычная фото-сессия соберет свыше 100 споттеров. Причем половина из них - из стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция приурочена к 30-летию столичной воздушной гавани. В настоящее время из Национального аэропорта Минск регулярные полеты выполняют по четырем десяткам направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.