Национальный фестиваль эстафетного бега «Копыльские холмы» пройдёт 21 сентября

Новости Беларуси. Более тысячи участников соберет Национальный фестиваль эстафетного бега «Копыльские холмы», который состоится 21 сентября. В соревнованиях примут участие команды областей и районов Беларуси, школ и вузов, трудовых коллективов. Возьмут старт и участники международных соревнований. В Копыль съедутся команды из Латвии, Литвы, России и Эстонии.

В спортивном фестивале примут участие, как профессиональные атлеты, так и любители бега. Победителей ждут медали, кубки и ценные подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.