Мастерица из Брестской области соломенные создает работы, которые хранятся даже в Чикагском музее Мира

Новости Беларуси. Произведения искусства из «крестьянского золота». Мастерица из деревни Дивин Брестской области создает уникальные скульптуры из соломки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Пивоварова, мастер соломоплетения:

Есть у меня такая ваза, называется «Чужая галактика». Я ее увидела во сне и через несколько дней сплела. Как галактика развивается по спирали, там планеты, звезды – все это есть в этой вазе. Она очень хорошо подходит под стиль хайтек. Хорошо вписывается в интерьер.

Работы девушки украшают не только отечественные музеи. Соломенная туфелька, например, хранится в Чикагском музее Мира, а мастер-класс Юлия Пивоварова проводила даже в Венесуэле.

Ее работы отличаются современным подходов к национальным традициям, коллеги отмечают и необычное качестве материала, из которого плетет девушка.

Она называет себя современной белорусской Золушкой и в доказательство демонстрирует соломенную туфельку. Именно с этой миниатюрной работы началось увлечение Юлии.

Прикладное народное ремесло она превратила в утончённое ремесло. В итоге, благодаря фантазии мастера, «прабабушкины» традиции обретают современное звучание.

Мария Люлюкович, мастер соломоплетения:

Сеем рожь. У нас она такая, что очень длинная растет – 1,5 метра высотой. Мы ее жнем, когда она только начинает наливаться. Сушим зеленую и аж до зимы переворачиваем, чтобы она стала белая и блестящая.