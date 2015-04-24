Страсть, подвластная сердцам настощих мужчин! Коллекционер масштабных авто Денис Костянов о своём увлечении

Страсть, которая подвластная сердцам настоящих мужчин - автомобили. Денису Костянову могут позавидовать многие, ведь на его импровизированной парковке около 500 машин. С одной лишь разницей, что это - масштабные модели оригиналов.

Коллекционирование масштабных автомобилей - увлечение для людей, по-настоящему преданных своему делу. Ведь такое хобби отнимает значительную часть времени. Зато удовольствие несравнимо ни с чем.

Эти экземпляры - вовсе не игрушки. Они разрабатываются по специальным чертежам, которые получены из конструкторского отдела заводов реальных автомобильных компаний.

Детализация коллекционного класса моделей просто поражает, и поэтому неудивительно, что за такие модели коллекционеры готовы выложить «кругленькую» сумму. Иногда стоимость таких экземпляров практически равна сумме настоящей машины. Зато коллекционирование таких моделей позволяет поставить рядом автомобили разных классов. Сравнить их, почувствовать их ауру и энергетику легендарных марок.

В жизни Денис Костянов не только страстный любитель автомобилей, но и известный байкер, поэтому в его коллекции масштабных моделей не обошлось без мотоциклов.

Таких увлеченных коллекционеров, как Денис Костянов в Беларуси не много: едва можно подсчитать десяток человек. Для каждого из них масштабные модели значат нечто большее, ем просто увлечение.

Мечта Дениса Костянова: чтобы его коллекцией могли любоваться не только друзья и близкие, но и все любители автомобилей. Кто знает, может быть в будущем в Беларуси появится настоящий музей масштабных моделей.