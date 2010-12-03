«Ё» — новинка российского автопрома, названная белорусским дизайнером Цеслером

Нас постоянно окружают предметы, созданные руками человека. Функции у них могут быть самыми разными. За то, как они выглядят, отвечает дизайнер — он придумывает для предметов название, форму, цвет. Именно от его работы зависит успех данного предмета у потребителя.

Вот, к примеру, автомобили. Российский автопром по традиции является объектом скорее шуток, чем гордости. В первую очередь, не из-за качества машин, а по причине безнадежно устаревшего дизайна. «Жигули», клоны «Фиатов» 60-х гг., «Волги», напоминающие прожорливых американских машин, да странные «Москвичи», которые, как говорят, на любителя. Это всё, что могли позволить себе наши родители.

Сегодня модельный ряд российских авто значительно расширился, однако суть их осталась прежней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Звезда белорусского бомонда, деятель культуры и искусства, знаменитый дизайнер Владимир Цеслер помог российскому автопрому стать гораздо круче.

Владимир Цеслер, дизайнер, художник:

Если бы еще год назад мне кто-нибудь сказал, что в Росси будут делать нормальные машины, я бы не поверил. А сейчас я верю, что это, наверное, будет.

Михаил Прохоров, известный российский миллиардер, планирует осуществить дерзкий проект — создать народный автомобиль с гибридным двигателем. Он будет красивым, доступным и очень экономичным воплощением самым современных технологий. Михаил Прохоров решил устроить конкурс на лучшее название авто.

Владимир Цеслер:

Конкурс шел около трех месяцев. За это время на конкурс прислали 15 тысяч названий. В финал вышли пять названий. Интересно, что две награды остались в Беларуси — их получила одна девушка из Минска и одна девушка из Солигорска.

Но в итоге лучшим оказалось название и стоящая за ним концепция Владимира Цеслера.

Дмитрий Ярота, координатор проекта «Ё» в Беларуси:

Мэтр белорусского дизайна Владимир Цеслер попал в этот проект. Я считаю, что в первую очередь это удача Михаила Прохорова. Надо отдать должное: Владимир в настоящее время самый креативный человек на всем постсоветском пространстве. Всегда с ходу может предложить самую простую и в то же время самую гениальную идею, что и получилось с буквой «ё».

Действительно, гениальное, как всегда, предельно просто. Автомобиль получил название, состоящее всего из одной буквы «ё». Но за ней кроется целая философия.

Владимир Цеслер:

Это буква российского алфавита, хотя она сегодня упраздняется. Во-первых, в русском языке она всегда является ударной. Во-вторых, звук «ё» в английском языке соответствует слову «твой». В-третьих, «ё» в молодежной среде — это хорошо, здорово — «ёу!»

В интернете разыгралась полемика. Многим название, что говорится, зашло, но нашлись и такие, которые утверждали, что «ё» звучит как-то нецензурно и ассоциируется именно с «ёу!».

Дмитрий Ярота:

Что касается того, как воспринимают Беларусь в разных странах, то многие считают какие-то наши продукты лучшими, в каких-то отраслях мы работаем лучше других.

Креативные работы белорусского дизайнера Владимира Цеслера всегда лаконичны, наполнены внутренним содержанием и, конечно, юмором. Его работы давно получили признание и на Родине, и за рубежом. Он — пионер отечественного креативного дизайна, любящий творчески похулиганить.

По просьбе Николая Пинигина, к примеру, Владимир разработал чрезвычайно остроумный логотип и плакат для международного театрального фестиваля «Панорама». Его работы в соавторстве с Сергеем Войченко находятся во многих музеях мира — от Лувра до Национального художественного музея Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Ярота:

В последнее время я часто нахожусь рядом с Володей, когда он работает. И я часто видел, как работают другие люди. Так вот, когда ставится задача, мне кажется, что у Володи открывается некий канал, и он просто берет их оттуда. Вы можете его перебивать, говорить на другие темы, а он будет сходу одну за другой выдавать идеи, которые можно записывать.