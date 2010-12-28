Альгис Прокопович, трекратный чемпион по флейрингу из Беларуси, входит в десятку сильнейших барменов Европы

Коктейли — популярный горячительный напиток, приготовленный из нескольких ингредиентов.

Первенство в изобретении коктейлей присваивают себе и британцы, и французы, и испанцы. Но во всех историях так или иначе фигурирует… петух! Бойцовых петухов перед выступлением угощали пивом или элем. Таким образом, образовалось название напитка — «кок-эль». По другой версии, петушиными перьями украшали бокалы с напитком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В настоящее время коктейли могут приготавливаться как с алкоголем, так и без него. Коктейли могут быть самыми разнообразными — ледяные и с огоньком, всех возможных оттенков. Главный критерий оценки качества коктейля — вкус, внешний вид, оригинальность рецептуры и, конечно же, название.

Слабоалкогольные коктейли в бокалах большого объема называют Лонг Дринкc. Это, например, популярные в клубах Мохито и Лонг Айлинг Айс Ти.

Коктейли покрепче, подаваемые в меньших количествах, называются шотами, как, например, легендарный Б-52.

Хотя английская королева XVI века Мария Тюдор особой любовью среди англичан не пользовалась, своеобразный памятник ей — коктейль «Кровая Мэри» — любят не только англичане.

Космонавт Виталий Севастьянов в 70-е годы прошлого века стал автором очень популярного в американских барах коктейля «Союз Аполлон». Он на 50% состоит из русской водки и на 50% — из американской.

Приготовлением коктейлей занимаются бармены.

Альгис Прокопович — бармен, трехкратный чемпион Беларуси по флейрингу — приготовлению коктейлей свободным стилем, то есть с использованием элементов жонглирования. Флейринг стал популярным после выхода в свет фильма «Коктейль» в 1988 году с участием Тома Круза и Брайана Брауна.

Альгис Прокопович, бармен:

Посмотрел фильм «Коктейль» и ужасно понравилась эта работа. Вот так и я начал этим заниматься.

Родоначальником флейринга считают Джерри Томаса, который жил и работал в Америке во второй половине XIX века. Сегодня флейринг активно развивается и завоевывает все большую популярность. Все больше барменов, перед тем как налить жидкость из бутылки в бокал, устраивают настоящее шоу.

В Беларуси ежегодно проходит чемпионат, который собирает все больше и больше участников, зрителей и журналистов. В этом году вот в очередной раз победу одержал Альгис Прокопович — белорусский бармен, который входит в десятку сильнейших барменов Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Альгис Прокопович:

Через год возлагаю надежды на моих учеников — Аню Порткову и Кима Мазурова. Олег Лиженко хорошо очень кидает. Больше на сегодня я не вижу перспективных людей. Может, молодые еще подрастут.

Корреспондент СТВ:

Как такая хрупкая девушка стала барменом да еще и начала заниматься флейрингом?

Анна Порткова, бармен:

Сначала я работала официантом, потом пошла на бар. При помощи Кима, Альгиса начала бросать бутылки.