Что заставляет людей заводить дома енотов, обезьян, крокодилов, сов и других экзотических животных?

При контрабандной перевозке выживают лишь 10% животных. Зато их подпольная продажа по доходности занимает третье место в мире после торговли наркотиками и оружием.

Говорят, что мода на диких животных в домашних условиях – веяние последнего времени. Однако зоолог Наталья Истратова работает в Московском зоопарке уже 40 лет. В начале карьеры, по ее словам, все было точно так же.

Наталья Истратова, зоолог, сотрудник пресс-службы Московского зоопарка:

Это тяга к природе. Просто сначала человек не осознает всю пагубность своих действий. Но в глубине его души лежит тонкое чувство к природе.

Но между собой люди договориться так и не могут: жить с животными под одной крышей это хорошо или не очень? На территории резиденции президента Чечни разместился огромный зоопарк. В домашних условиях. Президент Чечни говорит, что не знает, зачем ему зоопарк в резиденции. Просто нравятся животные. Каждый, считает он, по-своему интересен, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Большие частные зоопарки в России теперь уже не редкость. Правда, далеко не каждый владелец готов их показывать посторонним. А тем более, журналистам. Рамзан Кадыров в этом смысле исключение. Когда президент Чечни был маленький, то у них в семье жили почти 500 кроликов. Но ему всегда нравились более серьезные животные, с характером.

Редко животное, попавшее в квартиру, живет полноценную долгую жизнью. Заводя себе экзотического зверя, люди волей или не волей, поддерживают нелегальную торговлю этими животными. Например, в Шереметьево была ситуация, когда из Вьетнама везли кобр. По-видимому, человек, который вез их, испугался, что будут проверять. Через какое-то время в помещение, где получают чемоданы нашли коробку, которая воняла. Когда коробку открыли, оказалось, что несколько змей сдохло, а живые кобры продолжали ползать. Кобры с зашитыми ртами, зубы вырваны, чтобы они были безопасны.

Однажды пограничники задержали на российско-украинской границе почти 300 волнистых попугаев. Битком набитые клетки перевозили на санях по лесной дороге. Судьбу таких нелегальных животных обычно решают ветеринары.

Нелегальная торговля зверями и птицами – огромная проблема для страны. Она несет угрозу жизни и здоровью людей. Например, однажды пограничники задержали 1500 нелегальных попугаев. В результате началась эпидемия орнитоза – тяжелой болезни, которую переносят птицы.

Геннадий Онищенко, главный санитарный врач РФ:

Пограничники нашли, увидели, что это попугаи. Взяли, раздали своим детям. Потом оказалось, что эти попугаи больны. Заболели дети, пограничники, таможенники.

Вообще же заболевания могут быть разными: от различных паразитов до тропических инфекций. Но, бывший артист цирка Виктор Востриков живет с крокодилом Геной уже более 10 лет. Живет в Красноярской двухкомнатной квартире. Обычно Гена прибывает в ванной, но иногда пускает туда и хозяина, помыться. Для того, чтобы проделать эту процедуру, Виктор берет крокодила, выносит его в комнату, обрабатывает ванну, закрывает дверь (чтобы крокодил не пришел в гости) и принимает ванну.

Гена не только сосед Виктора по квартире, но еще и его деловой партнер. У них своя театрализованная программа, в которой Гена работает крокодилом. Час такой программы стоит. Нильские крокодилы в природе нападают на людей. Но Гена еще даже никого не укусил. Крокодилы живут до 100 лет, и Гена в любом случае переживет своего хозяина. Что будет с крокодилом, когда он останется один – Виктор не знает. Для него это грустная тема, .сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

С пауками в этом смысле куда как проще. Они живут меньше человека. Для того, чтобы кормить свою коллекцию пауков, Алла Марцева из Пятигорска разводит тараканов сама. Раньше она брала тараканов пинцетом, но уже не стесняется брать их голыми руками. Но насекомыми паучий рацион не ограничивается. Они едят лягушек, кузнечиков, саранчу. Кроме пауков у Аллы в доме живет многочисленные собаки и кошки.

Енот – общительно существо, даже дает подергать себя за хвост. В смысле еды – енот зверь непривередливый, в плане еды на него уходит 100$ в месяц. Енота семья купила по объявлению за 850$. Как он попал к продавцам – не знают. По данным эксперта почти 90% всех животных России продается на черном рынке. В больших официальных зоомагазинах экзотику найти тоже можно. Но редко и далеко не всю.

Основное занятие Марины Рыжниковой – разведение собак. Но тут же, во дворе ее дома, по русским рябинам и клумбам прыгает обезьянка Эмии из Конго. Впрочем, есть у Марины носуха. Этого зверя, по словам Марины, она купила у хорошо проверенного поставщика. В природе носуха очень чистоплотна. А у Марины он вообще моется только с мылом. В рацион этого животного входят коктейли из фруктов и куриных желудочков. Обязательны перепелиные яйца. Самое любимое лакомство носухи – маковый рулет. Это уже сейчас кажется, что зверь забавный. Когда Марина его приручала, то натерпелась от него многого: у нее все руки были в следах от ее зубов и когтей. А зубы у носухи даже во рту не помещаются.

Иногда многие животные погибают от неправильного ухода. Бывают и другие случаи, когда они убегают от своих хозяев, наводя настоящий страх и ужас на окружающих. Чаще всего московская МЧС ловит змей. Однажды приходилось иметь дело с крокодилом. Государство совсем не интересует, как обитают дикие животные в частных руках. В России нет законодательства, которое бы прослеживало дальнейшую судьбу таких животных. У милиции нет прав конфисковать таких животных, нет специальных приютов, куда можно этих животных передавать. Часто их предлагают зоопарку, но там животных не берут. Потому что эти животные могут быть больны. Зоопарк – это не место, куда можно свести все, что не нужно. У зоопарка определенное количество вольеров и лишних животных позволить себе очень тяжело.

В лучшем случае зверей сдают в специальные клиники-приюты. В этом году в клинику часто несли сов. Большинство совят потом снова выпустят на природу. Врач-орнитолог клиники говорит, что сейчас очень можно держать сов дома. Но смириться надо с тем, что их приходится кормить мышами или крысами. Сова может напасть на мелких собачек, грызунов и птичек дома. Найти себе экзотического сожителя гораздо легче, чем потом жить с ним, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».