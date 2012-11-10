Уникальный цирковой коллектив с артистами-любителями создала многодетная семья из Витебской области

Новости Беларуси. Семейный цирк. Уникальный цирковой коллектив создали супруги Дорощенок из Витебской области. В их труппе юные артисты, работающие на добровольных началах. В разных жанрах на цирковой сцене выступают и все четверо их сыновей. Все артисты коллектива цирковое искусство осваивали самостоятельно, но по мастерству не уступают профессионалам.

Шарковщинский цирк – дело семейное. Гимнаст по образованию Виталий основал коллектив 26 лет назад. В цирке супруга Инесса и все четверо сыновей. Дети на сцене практически с пеленок. Занимаются с двух лет.

Анастасия Терпилко, артистка циркового коллектива:

Очень понравилось здесь заниматься, очень необычно, цирк. Уже здесь пять лет занимаюсь, очень нравится.

Этот цирк – единственный в Беларуси и один из немногих в Европе, где и руководители, и артисты не профессионалы, а настоящие самородки. Свое мастерство они оттачивают годами. Для начала самое главное – выбраться из скорлупы психологических комплексов и научиться мыслить нестандартно.

Виталий и Инесса лишь придают огранку природным талантам. Одаренным ребятам помогают найти свой жанр и научиться фантазировать. Новые трюки юные артисты придумывают сами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давид Дорощенок, артист циркового коллектива:

Фантазия просто включается. Когда сам делаешь, оно само как-то появляется.

Виталий и Инесса Дорощенок, руководители циркового коллектива:

Мы смотрим на трудолюбие и желание работать. Если есть жажда, мечта на сцену выйти, то все будет нормально. Некоторые приходят и говорят, что ничего не умеют делать. Мы их учим.

Конечно, есть более-менее талантливые, кто-то к пластике склонен, мы видим это, мы просто спрашиваем ребенка, чем он хочет заниматься, пробуем все реквизиты.

В арсенале циркачей по 2-3 номера. Сохраняют и уже редкие цирковые жанры: эквилибристика на катушках и на лестнице. Дмитрий к успеху шел ступенька за ступенькой.

Дмитрий Дорощенок, артист циркового коллектива:

Просто стоял, тренировался много, каждый день. Сначала стоял на первой ступеньке, потом на второй, потом выше-выше.

Здесь нет краев, здесь можно делать все, что хочешь.

Цирковое искусство – особый мир. За яркими шоу стоит тяжелый труд. Некоторые способные гуттаперчевые ученики не выдерживали, остаются в труппе самые стойкие. Так, Александр два года падал с моноцикла, чтобы научиться просто ровно ездить.

Александр Цеван, артист циркового коллектива:

В цирке есть «стена», куда ты впираешься, и, чтобы ее преодолеть, нужны усилия чрезмерные, когда фантазия заканчивается, твой потенциал. А потом, когда переходишь стену, у тебя просто через край, видишь то, что не мог видеть.

Артисты Шарковщинского цирка в своем районе – настоящие звезды. Мечта коллектива – покорить мировые подмостки, показать свое искусство на зарубежных гастролях.