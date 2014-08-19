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Любовь Пупкевич, автор уникальных композиций по ул. Платонова и ее «Сказочный остров»

19 августа 2014 09:35
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Герои сказок вышли со страниц детских книг и поселились возле дома по улице Платонова. И это сказка! На самом деле все персонажи – дело рук местных жителей. А точнее Любови Пупкевич. Она уже давно живёт в этом дворе. И дарит людям хорошее настроение своим творчеством!

Любовь Пупкевич. Автор композиции:
Я люблю делать людям хорошо. Чтобы прошли ,улыбнулись, постояли с детьми, посмотрели. Это приятно. И к Новому году, к праздникам, к 8 марта – всегда что-то новое делаю, новое оформление. 

Рождаются такие сказки с помощью подручных материалов. Если сказочники  взмахивают волшебной палочкой и рождается что-то необычное. То у нашей героини  - это ножницы. Из подручных материалов получаются необычные зверюшки. Стоит их немного приукрасить и уже новая композиция радует местных  жителей.

Любовь Пупкевич, автор композиции:
К Новому году у меня стоит ёлка, снеговик, Дед мороз, Снегурочка, разные звери, домик. Вот такое оформление. А к 8 марта – мишка с букетом, который поздравляет всех женщин района!

Вдохновение! Иногда посижу, посмотрю. Это же простой материал: бутылки и ножницы. И всё.

Любовь Петровна говорит, что это занятие помогает ей вспомнить детство. Как когда-то с родителями вместе мастерили поделки.

Любовь Пупкевич, автор композиции:
Когда-то сестра лежала в больнице и нужна была ёлка с игрушками из картона. И мы с папой сделали новогоднюю ёлку и отнесли деткам в больницу! 

Вот уже и лето заканчивается. И Любовь Петровна придумала что-то новое. И только нам она раскрыла свой замысел.

Любовь Пупкевич, автор композиции:
Хочу сделать картинку из мультфильма «маша и Медведь». У меня уже бутылки приготовлены. Это будет осенняя композиция: лесок, ёлочка, Маша и медведь! 

Оказывается, чтобы побывать на сказочном острове, не нужно заказывать путёвку, долго туда лететь, тратить много денег! Если есть вдохновение творить и приносить людям радость – из простых материалов можно создать себе сказку!

 

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби # Необычное # Дмитрий Камыно # Любовь Пупкевич

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