Белорусский оригамист Иван Барбук: Оригами развивает мелкую моторику и абстрактное мышление

Все мы в детстве делали бумажные самолётики, кораблики, различные бомбочки. 1 августа 1998 года в Японии был создан самый большой оригами журавль в мире. Размах его крыльев достигал более чем 60 метров. У нас в гостях белорусский оригамист - Иван Барбук.

Что такое оригами? Где и когда это искусство появилось?

Иван Барбук, оригамист:

Оригами - искусство складывания из бумаги. Оригами появилось в Японии, очень долгое время оно было использовано исключительно в религиозных целях. В последствии (так как бумага была дорогой) оно было развлечением самураев, бумага стала дешеветь - оригами ушло в массы. После Великой Отечественной войны японский мастер Акира Йошизава поднял оригами до международного уровня. Он придумал азбуку оригами. Международные условные обозначения. По ней любой человек из любой страны может прочитать любую схему оригами.

Все оригами делаются из одной бумаги?

Иван Барбук, оригамист:

Все оригами делаются из одной бумаги без надрезов, надрываний, приклеивания.

Как у Вас получилось, что Вы начали увлекаться оригами? Я, вот, например, самолётик могу сделать, а всё остальное…

Иван Барбук, оригамист:

Сам я из Вилейки. И там существует школа оригами. В шесть лет я очень захотел этим заниматься, сказал: «Мама, заведи!». Мама сказала: «Я не знаю, где!». Поэтому я занимался прыжками на батуте. Получил психологическую травму, выполняя один из сложных элементов на батуте. Я встретил знакомого, который занимается оригами. Сказал: «Веди!». Он меня привёл, сказал: «Вот вам Барбук! », а сам ушёл. Всё, четырнадцать лет я в оригами.

Достигли ли Вы каких-то вершин в оригами? Потому что выглядит всё очень красиво. И видимо это всё сложно. Но насколько эта степень сложности? Может, существуют чемпионаты по оригами?

Иван Барбук, оригамист:

Существуют Олимпиады, существуют просто конкурсы, скажем, на заданную тему. У нас на постсоветском пространстве есть в России такой человек - Андрей Ермаков. Его имя в мире оригами очень известно в узких кругах. Он организовал семь лет назад Международную Олимпиаду по оригами. Сначала по СНГ, потом уже для других стран. В последний раз участвовало порядком около 20 стран-участников. И я участвовал. У меня нет цели победить, я просто участвую. Олимпиада включает в себя различные виды оригами. Многомодульные, классические. Самое большое количество времени, которое уходит на изготовление оригами - два месяца. Минимальный размер, который можно брать, - лист 1,8 метров.

Кто придумывает схемы?

Иван Барбук, оригамист:

Есть люди, которые это создают! Первоначально это была Япония, оттуда всё пошло в мир. В Японии это развивается и сейчас. В мире развивается также активно. Существуют специальные книги. Одна из таких - «Школа мастеров». Здесь не собраны схемы, здесь собраны три методики проектирования моделей. То есть, прочитав эту книгу, вы сами при большом желании можете сесть и придумать какую-нибудь вещь. Всё что угодно! Эта книжка Андрея Ермакова, россиянина. Он ее выпустил в позапрошлом году. Это первая часть. Будет еще две. Есть такой замечательный товарищ как Роберт Лэнг - американец. У него докторская степень по физике и энерготехнике. Он профессиональный оригамист. После оригамиста Акира Йошизава, у которого было более 500 моделей, Роберт Лэнг - второй человек в оригами. Он создал книгу, в которой описано более двадцати методик проектирования оригами.

Со скольки лет можно заниматься оригами?

Иван Барбук, оригамист:

Оригами полезно заниматься как детям, так и взрослым. У взрослых оно развивает мелкую моторику, которая впоследствии развивает мышление. Это способствует абстрактному мышлению, геометрии. И конечно же, подымает настроение!