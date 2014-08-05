В Беларуси развивается коллекционирование масштабных моделей автомобилей

Сколько времени понадобиться, чтобы копию вот этого автомобиля сделать в 43-м масштабе? У профессионалов, которые увлекаются изготовлением автомоделей с детства – все просто – несколько дней усердной работы – и уникальная модель пополняет ряды коллекции.

Вадим Покровский, коллекционер моделей автомобилей:

Увлечение началось с детства, когда папа техник привил в свое время – он всю жизнь машинами занимался, ремонтом. Первый мой автомобиль был куплен в Саратове в 77-м году –Москвич 412-й – вот он – он сохранился до сих пор .

Сегодня коллекционеру проще, чем двадцать лет назад: большинство деталей можно купить готовыми – вот в таких наборах. Но чаще, каждую мелочь приходится переделывать под свою модель. А это уже совсем другая история.

Вадим Покровский:

Я из нее сделал машину Стасиса Брунзе ралийную. Есть все детали, двигатель внутри можно рассмотреть, даже ремни безопасности.

Многие элементы изготавливаются из подручных средств. В ход идут пластиковые карточки, одноразовые кофейные ложки – из них делают спойлеры и удлиняют корпус, а упаковка для швейных иголок превращается в брызговики.

Вадим Покровский:

Часть деталей берется от каких-то иностранных автомобилей. Искусство требует жертв. Приходится покупать за 20-30 долларов такую модель ради колес.

Я последнее время задался целью сделать какие-то модели автомобилей, автобусов из белорусских художественных фильмов, которые запомнились с детсва. Первый автобус – из фильма «Водитель атвобуса». Это был фильм 1983-го года («Беларусьфильм»). Долгое время фильм изучался пошагово, покадрово. До мельчайших деталей именно по сюжету фильма. Т.е. занавески внутри, все надписи и прочее. Уплотнители окон, на сиденьях белые чехольчики. Второй – это культовый фильм - «Мировой парень» («Беларусьфильм») 1971-го года, Николай Лялин в главной роли. Мы, будучи мальчишками, бегали на этот фильм по три раза в день смотрели. Попытался изобразить точную копию маза из этого фильма. Даже по сюжету главный герой разбивал ветровое стекло вот здесь у себя – и у меня без стекла.

Дмитрий Данилевчи коллекционирует автомодели с восьми лет. А последние пять занимается их изготовлением. Этот военный грузовик – одна из первых его серьезных работ. По единственной фотографии военных времен он собрал уникальный автомобиль. А через год нашел человека, который много лет назад сделал это фото.

Дмитрий Данилевич, коллекционер масштабных моделей автомобилей:

Добавляем каких-то мелочей. Допустим звезда, которая здесь на кузове… Пришлось у отца просить, который служит в органах Внутренних дел и в погонах, эту звездочку. Интересна эта зенитка. Здесь больше 60-ти деталей. При этом она крутится, опускается . Ну и, конечно, сами военнослужащие тоже искались долго и переделывались под себя.

В Беларуси этот вид хобби только набирает популярность. А вот в Европе таких мастеров и коллекционеров можно встретить пости в каждом доме!

Борис Першин, коллекционер масштабных моделей автомобилей:

По статистике в Германии каждый 4-й мужчина увлекается каким-либо видом коллекционирования. Это не обязательно могут быть автомобили, это может быть и железная дорога…