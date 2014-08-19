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Мастер-класс по карвингу от Анастасии Борель в студии программы «УТРО» на СТВ

19 августа 2014 08:39
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Искусство карвинга по фруктам и овощам возникло на Востоке и за тысячи лет стало частью национальных традиций. Оно требует огромного мастерства, исстари передававшегося по наследству. В разных восточных странах карвинг основывается на разных технических приемах, которые существенно различаются. Карвинг - это искусство художественной резки по овощам и фруктам. Само слово «карвинг» происходит от английского слова carving, означающего «вырезание». Об этом удивительном искусстве мы поговорим с Анастасией Борель - мастеру по карвингу.

Когда Вы узнали об этом искусстве и когда у Вас началась любовь к карвингу?

Анастасия Борель - мастер по карвингу:
Началась совершенно случайно несколько лет назад, когда гуляла по магазинам и увидела набор ножей для карвинга. Собственно, тогда я и узнала об этом виде искусства. Начала смотреть различные фотографии и работы известных мастеров, и тогда я влюбилась в этот вид искусства. Но со временем забыла о нем и вспомнила только спустя три года. И уже тогда начала заниматься. Училась на картофеле, кабачках, на свекле, моркови… 

«Яблочный спас» на дворе… Есть ли конкретно интерес именно по вырезанию по яблокам?

Анастасия Борель - мастер по карвингу:
Был мастер-класс в Силичах на фестивале, посвященному «яблочному спасу».  Мы собирали «яблочное дерево». Это очень интересное и увлекательное занятие... 

 

# Фотофакт # Хобби # Мастер-классы

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