Косплей в Беларуси. Показываем шесть популярных персонажей

Косплей – процесс переодевания в различных книжных, кинематографических и игровых персонажей. И хотя эта субкультура появилась в США сравнительно недавно, в семидесятых годах прошлого столетия, она успела выйти далеко за пределы своей исторической родины.

Знакомьтесь, Узумаки Наруто – главный персонаж аниме-сериала комиксов «Наруто». В жизни просто Дарья Горунович, студентка и программист. Девушка примерила на себя не один образ, и Узумаки, идущий за своей мечтой, оказался ближе всего по духу.

А это Доктор Кто – герой фантастического сериала. Галина – фанат этого фильма и для косплея подготовила образ доктора в скафандре, который не раз мелькал в сериале. На подготовку костюма ушло полгода. А самой сложной деталью стал шлем.

Галина Вашкевич, косплеер:

Он полностью функциональный. Там можно дышать, там есть подсветка, там есть вентиляция. И выглядит он как настоящий, у меня даже на одном конкурсе спросили, почему он выглядит таким настоящим, вы, наверное, взяли там откуда-то вот, просто какой-то костюм переработали специальный. Но на самом деле костюм сделан самостоятельно.

Своими руками готовит костюмы и Екатерина. Девушка увлекается косплеем недавно. Выбранный образ Сары Райдер из известной компьютерной игры хоть и сложный, но притягательный. Для того, чтобы сделать все детали, понадобилось четыре месяца. В результате: готовый костюм сложно отличить от оригинала. Где же девушка брала материалы для создания образа такого непростого героя, и какую деталь сделать было сложнее всего?

Екатерина Наволоцкая, косплеер:

Заказывала из Питера, искала по строительным, везде где-то только можно найти. Обычно в строительных магазинах очень странно на тебя смотрят, когда спрашивают что-то такое специфическое. Нагрудник – достаточно сложная конструкция. И я его даже дольше чертила, чем делала.

Любителям демонов, оборотней и вампиров в компьютерных играх наверняка будет симпатичен Лорд Безумия. Таисия чаще всего любит примерять на себя мужские персонажи.

Таисия Лайне, косплеер:

В косплее разрешено менять пол персонажу. Делать его женским, как-то меняя его костюм. У меня костюм неизменен, только добавлены длинные волосы и нет бороды. Персонаж один из моих любимых. Это первый косплей, который я делала. С этого все и началось.

«Костюм делала сама – выкройки, красила, выпиливала, выгибала»: косплей в Беларуси Ну, а фанатам Вселенной Гарри Поттера придется по душе образ Ньюта Саламандера и его верного друга Пикетта.

Роль чудного биолога в пальто, с полосатым шарфом и волшебным чемоданом оказалась Татьяне ближе других.

И если раньше родители не воспринимали ее увлечение как что-то серьезное, то сейчас... Татьяна Бодрова, косплеер:

Мама потихоньку привыкала, сразу она не совсем понимала, куда я хожу, зачем я хожу. Потом привыкла, сейчас даже в чем-то помогает, если надо что-то подготовить, что-то сделать. А друзей многих, можно сказать, я даже познакомила с фестивалем, познакомила вообще с этой культурой, и они потихоньку втягиваются.

А вот этот костюм в стиле стим-панк Константин готовил для фестиваля, который организовал сам. ПВХ, папье-маше, строительные материалы, немного фантазии и, вуаля, образ готов.

На создание только одной руки ушло больше времени, чем на пошив всего костюма. Но парень считает, что в косплее самое важное – терпение и огромное желание. И хотя многие считают косплей слишком затратным увлечением, Костя уверяет, что у творчества нет цены.

Константин Герман, косплеер:

Это увлечение помогает развить и мышление, и творческие способности. Многие скажут, что это не так, будут не правы. Я сейчас больше в организаторской деятельности, но косплей стабильно раз в год у меня есть. И в будущем я планирую еще больше развиваться, использовать еще более дорогие материалы. Главное – развивать навыки, чтобы можно было работать с этими материалами.