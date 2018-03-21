«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?

С первобытных времен огонь – постоянный спутник человека. Многие тысячелетия он считался чем-то магическим. Огня боятся, но без него нельзя обойтись. Есть и те среди нас, кто пытается взять над ним верх. Люди, покорившие стихию огня. Кто-то называет их артистами, а кто-то экстремалами. Анна Нестерова, арт-директор уличного театра:

Я бы сказала, что мы актёры, артисты-экстремалы, потому что всё-таки фаер-шоу – это довольно опасное увлечение. Это опасно для здоровья, потому что это живой огонь, а живой огонь в руках человека может повести себя непредсказуемо. Естественно, мы очень заботимся о технике безопасности, я очень внимательно отношусь к этому. Много лет я сама занимаюсь фаер-шоу и знаю, что это 50% успеха.

Уличный театр на базе центра дополнительного образования «Контакт», которым руководит Анна, вобрал в себя множество направлений. Фаер – одно из самых любимых. Тренировка делится на два этапа: сначала в зале отрабатывают технику и приёмы, а уже только потом зажигают в прямом смысле слова.

Анна Нестерова:

Когда приходит новичок, я как сторонница старой школы фаерщиков и поэтому я очень много времени требую, чтобы занимались тренировочным реквизитом. Только через месяца три я разрешаю взять в руки боевой, огневой реквизит. Выступлений с огнем пока не было у Антона. Парень занимается только с конца прошлого года. Об уличном театре узнал от товарища и оказался здесь совершенно спонтанно.

Антон Федин, актёр уличного театра:

Не планировал, не интересовался, просто люблю узнавать что-то новое и бросать себе вызов. Тут бывает весело, бывает интересно, бывает сложно. Сложные моменты возникают даже у самых опытных фаерщиков. Этот вид современного искусства уже давно стал не только мужским занятием. С замиранием сердца наблюдаешь, как хрупкая и милая Мария виртуозно справляется с огнем. А какую философию преследует девушка, и что получает в результате тренировок? Мария Королевич, актриса уличного театра:

Свободу воли без каких-либо рамок. Ты можешь на все 360 градусов себя проявлять.

Какими же качествами должен быть наделен тот, кто повелевает огнем? Михаил Чепелин, актёр уличного театра:

Фаерщик должен обладать, конечно же, мужеством, силой воли, ну и храбростью. Мария Королевич:

Нужно стремиться преодолевать самого себя, в первую очередь, и только тогда ты будешь учиться чему-то новому.