«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?
С первобытных времен огонь – постоянный спутник человека. Многие тысячелетия он считался чем-то магическим. Огня боятся, но без него нельзя обойтись. Есть и те среди нас, кто пытается взять над ним верх.
Люди, покорившие стихию огня. Кто-то называет их артистами, а кто-то экстремалами.
Анна Нестерова, арт-директор уличного театра:
Я бы сказала, что мы актёры, артисты-экстремалы, потому что всё-таки фаер-шоу – это довольно опасное увлечение. Это опасно для здоровья, потому что это живой огонь, а живой огонь в руках человека может повести себя непредсказуемо. Естественно, мы очень заботимся о технике безопасности, я очень внимательно отношусь к этому. Много лет я сама занимаюсь фаер-шоу и знаю, что это 50% успеха.
Уличный театр на базе центра дополнительного образования «Контакт», которым руководит Анна, вобрал в себя множество направлений. Фаер – одно из самых любимых. Тренировка делится на два этапа: сначала в зале отрабатывают технику и приёмы, а уже только потом зажигают в прямом смысле слова.
Анна Нестерова:
Когда приходит новичок, я как сторонница старой школы фаерщиков и поэтому я очень много времени требую, чтобы занимались тренировочным реквизитом. Только через месяца три я разрешаю взять в руки боевой, огневой реквизит.
Выступлений с огнем пока не было у Антона. Парень занимается только с конца прошлого года. Об уличном театре узнал от товарища и оказался здесь совершенно спонтанно.
Антон Федин, актёр уличного театра:
Не планировал, не интересовался, просто люблю узнавать что-то новое и бросать себе вызов. Тут бывает весело, бывает интересно, бывает сложно.
Сложные моменты возникают даже у самых опытных фаерщиков. Этот вид современного искусства уже давно стал не только мужским занятием. С замиранием сердца наблюдаешь, как хрупкая и милая Мария виртуозно справляется с огнем. А какую философию преследует девушка, и что получает в результате тренировок?
Мария Королевич, актриса уличного театра:
Свободу воли без каких-либо рамок. Ты можешь на все 360 градусов себя проявлять.
Какими же качествами должен быть наделен тот, кто повелевает огнем?
Михаил Чепелин, актёр уличного театра:
Фаерщик должен обладать, конечно же, мужеством, силой воли, ну и храбростью.
Мария Королевич:
Нужно стремиться преодолевать самого себя, в первую очередь, и только тогда ты будешь учиться чему-то новому.
Антон Федин:
Если заниматься, практиковаться и уделить этому достаточно времени, то результата может добиться каждый.