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«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?

21 марта 2018 07:47
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С первобытных времен огонь – постоянный спутник человека. Многие тысячелетия он считался чем-то магическим. Огня боятся, но без него нельзя обойтись. Есть и те среди нас, кто пытается взять над ним верх.

Люди, покорившие стихию огня. Кто-то называет их артистами, а кто-то экстремалами.

Анна Нестерова, арт-директор уличного театра:
Я бы сказала, что мы актёры, артисты-экстремалы, потому что всё-таки фаер-шоу – это довольно опасное увлечение. Это опасно для здоровья, потому что это живой огонь, а живой огонь в руках человека может повести себя непредсказуемо. Естественно, мы очень заботимся о технике безопасности, я очень внимательно отношусь к этому. Много лет я сама занимаюсь фаер-шоу и знаю, что это 50% успеха.

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-1

Уличный театр на базе центра дополнительного образования «Контакт», которым руководит Анна, вобрал в себя множество направлений. Фаер – одно из самых любимых. Тренировка делится на два этапа: сначала в зале отрабатывают технику и приёмы, а уже только потом зажигают в прямом смысле слова.

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-4

Анна Нестерова:
Когда приходит новичок, я как сторонница старой школы фаерщиков и поэтому я очень много времени требую, чтобы занимались тренировочным реквизитом. Только через месяца три я разрешаю взять в руки боевой, огневой реквизит.

Выступлений с огнем пока не было у Антона. Парень занимается только с конца прошлого года. Об уличном театре узнал от товарища и оказался здесь совершенно спонтанно. 

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-7

Антон Федин, актёр уличного театра:
Не планировал, не интересовался, просто люблю узнавать что-то новое и бросать себе вызов. Тут бывает весело, бывает интересно, бывает сложно. 

Сложные моменты возникают даже у самых опытных фаерщиков. Этот вид современного искусства уже давно стал не только мужским занятием. С замиранием сердца наблюдаешь, как хрупкая и милая Мария виртуозно справляется с огнем. А какую философию преследует девушка, и что получает в результате тренировок?

Мария Королевич, актриса уличного театра:
Свободу воли без каких-либо рамок. Ты можешь на все 360 градусов себя проявлять.

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-10

Какими же качествами должен быть наделен тот, кто повелевает огнем?

Михаил Чепелин, актёр уличного театра:
Фаерщик должен обладать, конечно же, мужеством, силой воли, ну и храбростью.

Мария Королевич:
Нужно стремиться преодолевать самого себя, в первую очередь, и только тогда ты будешь учиться чему-то новому.

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-13

Антон Федин:
Если заниматься, практиковаться и уделить этому достаточно времени, то результата может добиться каждый.

«Это довольно опасное увлечение». Как проходит обучение огненному шоу?-16

# Фотофакт # Хобби # Хобби # общество # Вероника Кудринецкая # Анна Нестерова # Антон Федин # Мария Королевич # Михаил Чепелин

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