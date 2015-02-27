Ольга Якубовская - единственный мастер в Беларуси по кожаной живописи

В солнечном фоне небрежно рассыпаны неба осколки… В ожидании солнца в дымке растаял морозный рассвет.

«Беларусь синеокая» или «Зимнее утро». В этих пейзажах мы узнаём родные места и словно чувствуем аромат полевых трав. Кажется, картины написаны маслом. Но лишь издалека. Краски художнику заменили кусочки натуральной кожи. Такая оригинальная мозаика и коллаж.

Вот уже 25 лет Ольга Якубовская работает в уникальной авторской технике. Она единственный мастер в Беларуси, кто создаёт кожаную живопись. Да и найти аналог за рубежом довольно сложно.

Другая жизнь кожи. Классика и объём фактуры создают особое тепло и волшебство. К этим картинам хочется прикоснуться.

Ольга Якубовская находит готовый материал у производителей кожаных изделий. То, что оказывается браком для фабрики, для художника - лишь источник вдохновения.

Кусочки с дефектами она превращает в заснеженные ветви и весенние проталины. Изящно показывает разные грани кожи - лицевую сторону и изнанку.

Сюжет собирается словно из паззлов. Такая многослойная аппликация.

Художник любит изобретать. Мастер использует разные техники. Интересно, что мастер использует уже окрашенные кусочки кожи. Но если чувствует, что небу не хватает глубины и оттенков, может слегка тонировать сама.

Идей всегда много. А впереди - развитие уникального формата.

Шедевры из кожи ценят у нас на родине. И они покоряют туристов с первого взгляда. Реальная и неординарная живопись.

Художник с авторскими выставками побывала в Прибалтике и России. Её картины хранятся в частных коллекциях Германии, Франции, Нидерландов, США, Великобритании и многих других стран.

У кожаной живописи есть все шансы стать ярким примером современного искусства.