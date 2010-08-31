Каскадеры Минска: как сделать трюк эффектным и не навредить своему здоровью

В водовороте ежедневных дел и суете, многие минчане даже не подозревают о том, что в большом городе сплошь и рядом происходят чудеса. Если вы вдруг увидите античных богов или веселых гномов, которые весело прогуливаются по Минску – знайте, это дело рук экстремальных актеров.

По мнению минских каскадеров – каждый человек может гореть, кто-то на работе, кто-то на учебе, а кто-то – дома. Но в отличие от других, эти минчане имеют дело с настоящим огнем и горят они тоже по-настоящему.

Семь лет назад профессиональные каскадеры Сергей Цыбульников и Александр Колачев основали единственный в Беларуси трюковой театр. Каскадеры Минского трюкового театра занимаются не только театральными постановками. На их счету участие в более чем 30 фильмах и выполнение сложнейших трюков в белорусских телевизионных шоу.

Для каскадера каждый трюк должен быть любимым. Если в процессе выполнения трюка каскадер получает травму, то значит где-то была допущена ошибка. Поэтому разработка и постановка трюка занимает намного больше времени, чем его выполнение.

В случаях, когда что-то выходит из-под контроля, каскадер должен моментально оценить ситуацию как выйти из положения. Сделать трюк эффектным и при этом не навредить своему здоровью.

Но в форс-мажорных ситуациях не всегда удается избежать травматизма, даже если ты профессионал.

Сергей Цыбульников, каскадер:

Я катился практически с откосной горы и сломал руку. Такое бывает, как говорится, издержки профессии. Но я почувствовал это только часа через два. У всех каскадеров притуплено чувство боли, потому что это постоянные падения. Человек может понять, что он что-то сломал или вывихнул только через некоторое время.

Полный набор качеств, характерных для спортсмена – идеальный вариант для каскадеров. Но, пожалуй, самыми важными являются выносливость и терпение. Ведь, прежде, чем приступить к выполнению своего первого трюка, надо полгода просто прыгать на одном месте. За год из 25 в театре обычно остаются 1-2 человека.

На сегодняшний день в состав Минского трюкового театра входит 9 человек. Сказать, что эти минчане ничего не боятся – глупо, ведь страх – это нормальное чувство для каскадера. Сказать, что они экстрималы – тоже нельзя, ведь все трюки продуманы до основания. Но минские каскадеры намерены в ближайшее время поставить мировой рекорд – это говорит о том, что они могут стоять в одном ряду с яркими зарубежными каскадерами.