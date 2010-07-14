Театр современной хореографии «D.O.Z.SK.I»

Театр современной хореографии получил свое название в конце 2006 года. «D.O.Z.SK.I» – это аббревиатура, собранная из начальных букв фамилий и имен авторов проекта – Дмитрия Залесского и Ольги Скворцовой. Сегодня основной состав труппы насчитывает 15 человек.

Все участники труппы – профессионалы, но прежде всего, соавторы и единомышленники.

Дмитрий Залесский, хореограф и руководитель театра:

Мне важнее, чтобы они были «мои». Тогда их будет легко раскрыть и сделать из них хороших танцоров. Это уже и есть наша задача.

Ольга Скворцова, хореограф и руководитель театра:

Для меня очень важно, когда я выхожу на сцену, видеть не хороших танцоров, а видеть умных людей и отзывчивое тело, которое воспринимает образ. Не важно вообще, прокручивают ли они ногу на 360 градусов. Это конечно клево, и дает кучу возможностей, но мне важна отзывчивость человека. Личность.

Первой совместной постановкой Дмитрия Залесского и Ольги Скворцовой стал одноактный балет «Зима». Хореографическая метафора внутреннего холода, который парализует душу и путь человека к горячему сосуду надежды, раскрытый необычной, но яркой пластикой. В этой, как и в последующих постановках театра, каждый персонаж наделен собственным пластическим голосом. Внятным, понятным. Каждый жест артистов выразителен, но не иллюстративен, как, например, в индийском танце или пантомиме.

Дмитрий Залесский, хореограф и руководитель театра:

Это далеко не индийский танец, где каждый жест что-то значит. Здесь мысль доносится всплесками, вспышками. Во всем номере может быть один точный жест, и зритель сразу понимает, о чем это. А все остальное работает на раскрытие образа.

А образы зрителям предлагаются самые разнообразные: от комичных и трогательных персонажей, до пронзительно одиноких или, напротив, решительных и сильных. Объединяет их всегда одно: они герои истории о мужских и женских началах.

Дмитрий Залесский, хореограф и руководитель театра:

Везде есть мужское и женское начало. Что такое мужчина, каким он должен быть, с разных ракурсов. Что такое женщина, у женщины перманентное состояние ожидания. Женщина всю жизнь все время чего-то ждет: детей, мужа, старость. Про женскую долю. Каждый видит в этом свое.

Ольга Скворцова, хореограф и руководитель театра:

Мы находимся на этом этапе мужского и женского начала подсознательно. Во всех номерах. Женщинам присущи мужские черты, мужчинам – женские. Мы играемся с этими темами.

Белорусского зрителя, прямо скажем, не искушенного хореографическими изысками, выступление театра нередко повергает в недоумение или даже шокирует. Необычная пластика не может не удивлять, но труппа не ставит своей целью эпатаж.

Дмитрий Залесский, хореограф и руководитель театра:

Это факт, что без шока нынче никуда. Но это не специально у нас, возможно, подсознательно. Цель – донести мысль и что-то рассказать своеобразным языком.

Ольга Скворцова, хореограф и руководитель театра:

Я думаю, в нашем случае удивляет и шокирует то, что мы стараемся быть максимально искренними. Сейчас даже в современном искусстве – это редкость.