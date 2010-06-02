Если мышцы рук стали вялыми и не упругими, то этот сюжет именно для вас. Мы расскажем, как сделать мышцы рук красивыми, как добиться хороших результатов, затрачивая минимум времени.

Казалось бы, что не женское это дело играть с железяками и таскать тяжести. Массивные гири, гантели и штанги смотрятся восхитительно в мужских руках. Однако и девушкам не стоит оставлять без внимания суровые аксессуары тренажерного зала. Если, конечно, мечту об идеальных ручках вы желаете сделать реальностью.

Чтобы ваши руки были подтянутыми и красивыми, необходимо работать над тремя мышцами плеча: бицепсом, трицепсом и дельтовидной. Для этого нужно взять гантели весом примерно 1,5 кг (вес подбирается каждому индивидуально). В домашних условиях гантели можно заменить пластмассовой бутылкой с водой или песком.

Правильность упражнения проверяется напряжением той мышцы, которую тренируете. Даже если энтузиазм готов свернуть горы, прежде чем начать заниматься разомнитесь. Это поможет избежать растяжений и травм. Для разминки подойдут махи и рывки руками, наклоны и приседания.

Наиболее коварная из мышц – трицепс. В жизни мы ее мало задействуем, но она одна из первых бросается в глаза, стоит нам только поднять руку и помахать кому-то на прощание. Трицепс поднять нелегко, но если вы любите свое тело, то нет ничего невозможного.

Для тренировки трицепса лучше всего подойдет упражнение на штангах. При выполнение этого, как и всех прочих упражнений, важно следить за правильным дыханием. Очень действенное упражнение также – отжимание от пола или скамьи.

Если вы устали, отдохните, восстановите дыхание и продолжайте занятия. Что касается дельтовидной мышцы, то она поддается тренировки сложнее всего. А вот упражнения просты – разнообразные махи руками. Важно не касаться руками туловища и не отклоняться назад.

Для тренировки бицепса сгибаем руки в локтях поочередно или вместе, ноги на ширине плеч, спина прямая, локти неподвижны и прижаты к туловищу.



Берите в руки относительно легкие гантели или тяжести. Это та тяжесть, которая поможет приобрести красивые руки.