Велосипедные прогулки способствуют скорейшему сжиганию лишних сантиметров на бедрах

Велосипедная индустрия шагнула далеко вперед. Модернизируется геометрия рам, модернизируется количество скоростей, совершенствуются амортизаторы. Производители двухколесных средств передвижения предлагают большое разнообразие велосипедов для комфортной езды на любых дорогах.

Игнат Плотницкий, эксперт:

Существует три основных группы велосипедов: комфортные (предназначены для городского катания, неспешных прогулок), горные (считаются наиболее универсальными, используются для катания повсеместно) и гибриды (компонуют в себе часть комфортных и горных велосипедов, отличаются более тонкими колесами).

Девушкам велосипедный мир приготовил более тонкие и изящные модели. Они подчеркнут неповторимость и женственность. Велосипеды для девушек обладают рамой с заниженной геометрией, более мягким сидением, установлена 21 передача.

Не забыли и о консервативных барышнях. Для них всегда найдется мужской экземпляр, но с легким характером. Большинство людей предпочитают велосипеды с передним амортизатором т.к. он уменьшает вероятность поломки каких-то деталей и в целом увеличивает его ресурс.

Когда велосипед приобретен, остается выбрать комфортный маршрут. Для быстрого катания подойдет прямая дорога без бордюров, автомобильного трафика и пешеходов. Если желаете получить эстетическое удовольствие, мечты о неспешных прогулках приведут на новоиспеченную велосипедную дорожку в Лошицкий парк или большую зеленую зону в Курасовщине.

Главное, чтобы первая тренировка не стала последней.

Александр Радько, профессиональный велосипедист:

Главное не надрываться в начале сезона, а плавно начинать раскатывать и увеличивать дистанцию, нагрузки. Как в любом спорте.

Не забывайте тренировать маневренность и удерживать равновесие на низких скоростях. Это умение поможет при движении по городу, если неожиданно на дороге появятся прохожие или придется ограничивать скорость из-за других транспортных средств. Можно просто стараться ехать прямо, но как можно медленнее. Для меньшего износа велосипедного оборудования, профессионалы предлагают правильно пользоваться скоростями.

Велосипедные прогулки помогают укрепить дыхательную и сердечную системы, способствуют скорейшему сжиганию лишних сантиметров на бедрах.