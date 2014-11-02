Картинг: с какого возраста начинать, какая одежда нужна и зачем им занимаются девушки

Юлия Крепчук, корреспондент:

Картинг – это не только дорога в большой спорт, мир экстрима и высоких скоростей, но и увлекательное занятие для любителей.

Картинг – это три в одном: спорт, яркие эмоции и возможность отдохнуть. Это направление стремительно развивается, открываются современные трассы, растет число любителей, появляется все больше высококлассных пилотов.

Александр Юдин, тренер, мастер спорта, чемпион Беларуси по картингу 2014 г.:

Как правило, где-то кто-то увидел, что едут такие машинки, заинтересовались, начали искать. Пришли сюда, на «Боровую», посмотрели, увидели. Захотели, прокатили мальчика, девочку, прокатились мама, папа. Да, действительно, понравилось, да, действительно, заинтересовались, нашли тренера, начали заниматься.

При видимой экстремальности картинг – безопасное и доступное увлечение. Начинать занятия можно в любом возрасте.

В группы приходят как пятилетние, так и пилоты преклонного возраста. Очень часто на трассу выходят целыми семьями.

Если вы решили заняться картингом, то прежде всего необходимо правильно подобрать экипировку: шлем, костюм и перчатки. А затем уже осваивать карт на трассе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Константин Костенко, вице-чемпион Беларуси по картингу:

Самое важное, когда садишься в карт, либо на сиденье первую ногу, либо за раму. Потом нужно сесть и левой ногой нажать на тормоз, ни в коем случае нельзя задеть трос газа, потому что машина может поехать вперед.

Любительский картинг – это больше отдых и возможность выплеснуть эмоции. Автолюбители отмечают, что после гонок на карте желание превышать скорость в повседневной жизни не возникает.

Константин Костенко, вице-чемпион Беларуси по картингу:

Перед стартом адреналин зашкаливает и сердце начинает биться чаще. В принципе, это классное чувство.

Антон Капеник, спортсмен:

Это мое хобби, оно помогает отвлечься от каких-то проблем. И один раз в неделю окунуться в автоспорт.

В картинге женщины имеют возможность конкурировать наравне с мужчинами. Более того, у девушек это неплохо получается, и среди них уже немало чемпионок.

Но все-таки большинство прекрасных дам ставят совсем другие цели в этом спорте.

Елена Сильванович, любитель:

Картинг – это прекрасная возможность отвлечься от повседневных забот, от повседневной суеты. Я очень люблю водить свой автомобиль, поэтому картинг прекрасно помогает мне совершенствовать свои водительские навыки.

Это не только отдых, но и основа профессиональной карьеры в автоспорте. Такие звезды, как Шумахер, Гамильтон, Масса начинали в картинге.

Константин Костенко, вице-чемпион Беларуси по картингу:

Для профессионалов это нижняя ступенька спортивной карьеры, после которой можно идти дальше. Допустим, в Формулу. И постепенно наращивать опыт, идти все дальше и дальше.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, картинг – отличная возможность отдохнуть всей семьей, посоревноваться, насладиться скоростью. А для тех, кто мечтает о большом спорте, картинг вполне может стать первой ступенькой.