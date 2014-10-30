Художник-график Олег Карпович: Если рисуешь обычного итальянца - это одни деньги. Но если ты ему в руку ставишь копье или меч...

126 лет назад 30 октября в 1888 году американец Джон Лауд запатентовал шариковую ручку и теперь это просто незаменимая вещь для каждого человека. Гость студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - особый. Это художник-график, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Олег Карпович.

Чем отличается художник-график от обычного художника?

Олег Карпович, художник-график:

Когда я поступил в институт, у нас был такой обычай: на старших курсах нас посвящали в графики. И дарили нам медали, сделанные из цинка. Цинк это инструмент графики, который идет пожизненно с ней. И мне попалась медаль с надписью: «Из графика стал графом!». Графика - самое прикладное искусство.

Расскажите про вашу серию работ «Джинсы»… Кто вдохновил Вас на ее создание. Наверняка, жена?

Олег Карпович, художник-график:

Кстати, да. Лет тридцать назад не было денег на джинсы. Джинсы были в моде. У всех были, а ведь женщина в джинсах - это же красота!

А еще был случай… Как-то оказался без денег. В парке Челюскинцев художники рисуют. Я просто подрабатывал: сел и начал рисовать итальянцев. И буквально через полтора часа подсек один момент: если рисуешь просто обычного итальянца, это одни деньги. Но если ты ему в руку ставишь копье или меч, или делаешь шлем как у гладиатора, они готовы выставить за это в полтора раза больше. Героями хотят быть все!