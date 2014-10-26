Техника йоги сурья-намаскара («приветствие солнцу»): мастер-класс от преподавателя хатха-йоги

Денис Торкачев, преподаватель хатха-йоги:

Сегодня мы рассмотрим один из самых известных комплексов в йоге – это сурья-намаскара («приветствие солнцу»). Мы продемонстрируем самый простой вариант этого комплекса, который выполняется всегда вначале любой практики и помогает разогреть связки и суставы.

Итак, первая позиция. Смотрим, чтобы щиколотки были вместе, большие пальцы вместе. Колени подтянуты, бедра подтянуты, грудь раскрыта, плечи отводим назад и немного вниз, макушкой вытягиваемся вверх. И со вдохом – руки вверх. Стараемся плечи тянуть вниз, локти подтянуты, смотрим вверх на большие пальцы рук. И со вдохом тянемся вперед и уходим в наклон. Голову опускаем, стараемся вытягиваться в позвоночнике, удлиняться, поясницей подталкиваем живот. Со вдохом смотрим вперед, вытягиваемся в позвоночник, стараемся повернуть таз за счет усилия поясницы. Удлиняемся. С выдохом делаем шаг или прыжок назад, опускаемся в положение. Важно, чтобы локти были прижаты к корпусу, кобчик в себя, бедра подтянуты, стопы на ширине таза. И со вдохом прогибаемся, выходим в позицию «собака лицом вверх». Носки оттягиваем от себя, раскрываем грудь, плечи назад, смотрим вверх. И с выдохом переходим в положение «собака лицом вниз».

Ладони плотно прижаты к полу, пальцы растопырены, локти подтянуты, плечи подтягиваем в себя, стараемся вытянуться в позвоночнике, таз выталкиваем вверх. Смотрим, чтобы стопы были на ширине таза. Выполняем здесь пять дыханий. С очередным вдохом делаем шаг или прыжок вперед, смотрим вперед, вытягиваемся в позвоночнике, стараемся удлиниться и толкнуть таз вверх, повернуть таз. С выдохом уходим глубже в наклон, опускаем голову и со вдохом поднимаемся, руки вверх, вытягиваемся верх, смотрим на большие пальцы рук. Выдох, ладони перед грудью.