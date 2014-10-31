Победитель фотоконкурса СТВ «Мой любимый город» Светлана Зыгмантович рассказала о своих любимых местах для фотосъемки

Красоты родного города не только дарят людям хорошее настроение, но и нередко становятся источником вдохновения. Так агент по недвижимости и по совместительству фотограф-любитель решила запечатлеть достопримечательности нашей столицы на фотокамеру. Разместила свои работы на сайте телеканала СТВ и стала победительницей конкурса «Мой любимый город».

Светлана Зыгмантович, победитель фотоконкурса СТВ, «Мой любимый город»:

Фотографией начала увлекаться лет десять назад. Раньше у меня была обычная мыльница, она была, конечно, проще. Снимала всё подряд. Сейчас у меня уже зеркальная камера, которую я приобрела год назад. Те фотографии, которые я отсылала на конкурс, как раз сделаны год назад, когда я пробовала, снимала, ходила по 5-6 часов. И как раз это была осень - самая красивая пора для фотографа. Конечно, собираюсь пойти на какие-то курсы, немножко усовершенствовать свои познания.

Светлана берет в руки фотоаппарат исключительно по вдохновению.

Светлана Зыгмантович, победитель фотоконкурса СТВ «Мой любимый город»:

Если нет вдохновения, я могу месяц не брать камеру. Как только оно появилось, я могу весь день 6 часов подряд идти и снимать все, что я вижу. Просыпаешься с утра, есть настроение - берешь камеру и идешь, снимаешь… Но как правило, чаще я снимаю вечером. Потому что немножечко другая погода, красивый закат.