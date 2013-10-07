Капоэйра - единственный вид боевого искусства, который совмещает музыку, пение и танец

Мечтаете хорошо чувствовать ритм, танцевать и быть сильными? Добро пожаловать на занятия капоэйрой. Это, пожалуй, единственный вид боевого искусства, который совмещает музыку, пение, танец и боевую технику. Основные принципы капоэйры - никогда не останавливаться и всегда двигаться в ритме танца.

Зародилось это искусство в далеком 17 веке в Южной Америке. Самооборона африканских невольников под видом танцев переросла в настоящее движение. Кстати, современные брейк-данс, хип-хоп и другие стили произошли именно от капоэйры. Современные мастера – в основном, выходцы из Бразилии. Поэтому песни на португальском – непременное условие обучения капоэйры.

Все действо - или спарринг - происходит в центре образованного зрителями и музыкантами круга. А настроение задают традиционные африканские и бразильские инструменты, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Людмила Шестак, руководитель школы капоэйры:

Самый главный инструмент в капоэйре - беримбау. Он задает ритм игры. Когда люди тренируются, они узнают эти ритмы, знают, какой стиль игры они требуют. Есть ритмы спокойные, а есть и побыстрее. Под быстрые ритмы люди делают всевозможные удары, акробатические трюки, броски-подсечки в том числе.

Мастерству игры обучают абсолютно всех – демонстрация умения владеть основными инструментами капоэйристов и пения, наравне с боевой техникой – обычная практика.

В капоэйре преимущественно используется техника ударов ногами. Ритмичные маятниковые движения – именно с них начинается обучение. Для капоэйриста не существует неудобных положений. Нанести удар можно из любой позиции: стоя на одной руке или на голове, или вообще – «взлетая».

Людмила Шестак:

Со стороны это выглядит как танец, но если ты находишься внутри этого, играешь с компаньонами, то понимаешь, что это 100% борьба. Нужно уходить от ударов, атаковать, еще выстраивать комбинации, как заманить компаньона в ловушку. Акцент в капоэйре на том, что это боевое искусство. Но оно несет в себе очень много радости. Мы друг друга убиваем с улыбкой (смеется)!

Капоэйрой можно заниматься с рождения и до глубокой старости – ограничений нет. Чтобы начать заниматься, не нужно никаких специальных навыков. Для новичка этот танец-бой - абсолютный заряд позитива. И в школу капоэйры приходят люди совершенно разного возраста.

Людмила Шестак:

Однажды к нам пришел ученик… уме было 50 лет. Очень замечательный человек! Потом он стал консулом Беларуси в Рио-де-Жанейро.