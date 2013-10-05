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17-летняя девушка-трактористка о своей нелегкой профессии

05 октября 2013 18:21
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Новости Беларуси. Вместо маникюра – руки в мазуте, вместо модных журналов – книги по устройству двигателя. 17-летняя Анастасия Иванова – тракторист хозяйства «Отечество». Столь необычный выбор профессии  девушка сделала осознанно: осваивала навыки работы на тракторе целых два года.  Тяжелой работы Настя не боится. Уверена: это мужское занятие ей по плечу.

Анастасия Иванова, тракторист ОАО «Отечество»:
Я с братом каталась, мне это нравилось. Ну, вот полюбилась профессия. Нравится вот ездить.

В семье Ивановых профессия тракториста – традиция. В поле за баранкой трудились дед, отец и брат. Решение Насти продолжить династию механизаторов одобрили не все, но  папа дочку полностью поддержал. 

Анастасия Иванова:
Мама как бы, ну, шокирующе для нее это было. Она не хотела долго, чтобы я шла на трактор. Но папа так в шутку тоже сказал: «Ну, я был трактористом, брат твой трактористом был, ты будешь трактористом – еще один механизатор будет».

В мужском коллективе мехдвора появление девушки-тракториста восприняли скептически. Но со временем убедились: технику любит, от работы не отлынивает.  

Сейчас трактор Насти на ремонте, со сложными работами коллеги помогают. Все-таки мужчины убеждены: не женское это дело – «гайки крутить».

Кирилл Прокурат, заведующий ремонтными мастерскими ОАО «Отечество»:
Это слишком для женщины. Это очень тяжелый труд.

А вот руководитель хозяйства с таким мнением не согласен. Заведующая фермой, главный агроном, начальник участка. Здесь основную ставку  сделали на слабый пол. 80% руководящих должностей в «Отечестве» занимают женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Бондаренко, председатель ОАО «Отечество»:
Это ответственные люди. Женщина всегда была и есть очаг производства. Поэтому мы основную ставку делаем на них.

# Профессии # Хобби # Анастасия Иванова # Кирилл Прокурат # Владимир Бондаренко # ОАО «Отечество»

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