5 октября возле минского Дворца спорта открылся ледовый каток

Новости Беларуси. Новый сезон ледникового периода. Мобильный каток у минского Дворца спорта 5 октября принял первых посетителей.

На улице устойчивый сентябрьский плюс, а на ледовом покрытии температура уже доходит до -9. Толщина — не меньше 10 см. Поверхность идеально ровная и гладкая. Такой лед будет приятно опробовать и профессионалам и любителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции ледовая арена будет работать без выходных с утра и до позднего вечера. Сезон катаний продлится до 15 апреля.

За один сеанс каток сможет принять порядка двухсот любителей активного отдыха. Здесь же работают два пункта проката, в которых готовы предложить более семисот хоккейных и фигурных коньков. Хорошее настроение посетителей будет поддерживать музыкальное сопровождение. К слову, с начала ноября по выходным дням для всех желающих будут проходить занятия по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.