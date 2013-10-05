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5 октября возле минского Дворца спорта открылся ледовый каток

05 октября 2013 18:26
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Новости Беларуси. Новый сезон ледникового периода. Мобильный каток у минского Дворца спорта 5 октября принял первых посетителей.  

На улице устойчивый сентябрьский плюс, а на ледовом покрытии температура уже доходит до -9. Толщина — не меньше 10 см. Поверхность идеально ровная и гладкая. Такой лед будет приятно опробовать и профессионалам и любителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции ледовая арена будет работать без выходных с утра и до позднего вечера. Сезон катаний продлится до 15 апреля.

За один сеанс каток сможет принять порядка двухсот любителей активного отдыха. Здесь же работают два пункта проката, в которых готовы предложить более семисот хоккейных и фигурных коньков. Хорошее настроение посетителей будет поддерживать музыкальное сопровождение. К слову, с начала ноября по выходным дням для всех желающих будут проходить занятия  по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хобби # Отдых

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