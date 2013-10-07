Фотосушка на Октябрьской площади в Минске. Все желающие на бельевых веревках разместили свои снимки

Небо море облака! Запах луговых трав, брусчатка старых улочек, уютные кафешки Мане… Яркие фрагменты летней жизни в буквальном смысле «сушили» на Октябрьской площади 7 сентября! Сотни солнечных фото и музыка из разных уголков мира отправляли в виртуальное кругосветное путешествие! Делиться лучшими кадрами на бельевых веревках вошло в моду по всему миру!

Проект фотосушки стал одним из любимых мероприятий горожан! Здесь можно не только вдохновиться, но и оставить заветный кадр на память!

Алиса Долгова, фотограф:

На фото Сорренто, это Болонья. Очень солнечный город, люди улыбаются, очень много солнца в глазах. Я первый раз пришла, почему-то думала, что у нас такое не происходит, думала, что только в России и странах СНГ. Пришла сюда. Мне нравится, что можно поделиться своим творчеством без всяких выставок.

В проект фотосушки минчане влюбились с первого взгляда еще год назад во дворике музея истории Минска. Тенденция перекочевала к нам из Питера. Уличные фотоакции в календаре пешеходной улицы Карла Маркса стали традиционными! Обмен идеями и знакомство с новыми авторами! «Прищепить» свое фото и поделиться контактами могут, как мастера, так и начинающие фотографы. Илья Башнин – постоянный участник, «сушист» со стажем! Свою летнюю историю он запечатлел во Львове на пленку. Автор признается, что на создание серии его вдохновила встреча с мастерами трэвел-фотографии.

Илья Башнин, фотограф:

Снимал в основном людей - портреты; кусочек жизни города: львовские дворы обязательно, лестницы винтовые красивые. Наверное, это то, чего очень не хватает, когда ты живешь в одном городе долго. Если ты видишь что-то другое, то хочется это запечатлеть. А вот руки моей жены. Мне хотелось запечатлеть момент единения человека и города.

Приятное времяпровождение и полезный мастер-класс. Во время фотосушки можно посмотреть на свои работы со стороны, а также понаблюдать за реакцией зрителей. Есть у столичных сушек и свои поклонники, которые с радостью вывешивают новые кадры! Аппетитные фото в формате 10 на 15 вмиг пополняют карманы участников акции, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алеся Гузовская, фотограф:

Я отдыхала этим летом в деревне, и это был просто потрясающий отдых. Фотографии, которые я взяла, привлекли меня тем, как выглядит небо – каждый может что-то свое подумать. Поэтому фотографии такие странные и вроде смысл в них глубокий.

Ольга Мжельская, организатор фотосушки:

Одна из работ Яди Адамчик, мы с ней обменялись. Получила от нее фото из Барселоны, а она получила от меня фото из Клайпеды.

Ольга Мжельская Хочется, чтобы город жил, чтобы люди общались, чтобы не только в интернете общались, но чтобы они делились своими эмоциями напрямую, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза, находить новых друзей.

Старые кварталы Минска и уютные дворы с веревками, чем не площадки для фотосушек?! Очевидно одно – проводить уличные фотослеты стоит чаще!