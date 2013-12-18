Как сделать ананас из конфет? Сладкие букеты от мастера по свитфлористике Ирины Матюльковой

Новости Беларуси. Запах праздника уже витает в воздухе. Вдохните и вы, непременно, почувствуете! Оригинальный, дарящий целый фейерверк приятных эмоций, изысканно соединивший в себе сладости и живую магию цветов - подарок. Конфеты и цветы слились в праздничном блаженстве - свитфлористике - сладком праздничном искусстве.

Ирина Матюлькова, мастер по свитфлористике:

Когда мы искали подарки для сотрудников нашей компании, хотели купить что-то необычное. Передарили все, что можно было передарить необычного. Случайно я попала на сайт свитфлористики, меня эта идея очень заинтриговала. Подарить у нас в Минске такой букет было невозможно. Через какое-то время я сама решила попробовать и сделать его своими руками.

Процесс создания букета из конфет пропитан творчеством и позитивом, уверяет Ирина. Свои сладкие шедевры она создает в особом праздничном настроении. Для того, чтобы окунуться в ароматную сказку, нужно запастись всем необходимым.

Ирина Матюлькова, мастер по свитфлористике:

Конфеты можно найти всем. Если вы хотите создать что-нибудь грандиозное, понадобятся иные материалы: разные украшения, пленка, сетка и тд.

Обычные цветы быстро увядают, а сладкими букетами можно наслаждаться снова и снова.

Ирина Матюлькова, мастер по свитфлористике:

В каждом цветочке - конфета. Эту конфету легко достать и вместо нее положить новую. Если съесть все конфеты, букет все равно останется и будет радовать глаз.

Свитфлористика - это подарок, украшение, хобби и даже бизнес. Приобщиться к этому многогранному искусству предлагаем и вам.

Ирина Матюлькова, мастер по свитфлористике:

Сегодня мы сделаем ананас из конфет. Для этого нам понадобятся конфеты, основа - обычная флористическая губка и клей...

Включайте фантазию, творите и не забывайте, что главное в этом деле - запастись конфетами не только для будущего ароматного шедевра, но и для подкрепления своего творческого потенциала, сообщили в программе «Утро» на СТВ.