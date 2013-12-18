Коллекционер из Минска собрал свыше 5 тысяч раритетных медалей и памятных знаков на тему космоса

Новости Беларуси. Космос притягивал Валентина Ивановича Авилова еще с детства. Недаром 30 лет своей жизни он посвятил космодрому «Байконур», откуда стартовал первый космонавт Юрий Гагарин. Начинал Валентин Иванович службу с оператора пульта подготовки и запуска ракет, а завершил должностью начальника штаба посадочного комплекса «Энергия-Буран». Во время работы на космодроме у него появилось увлечение в жизни - коллекционирование значков космической тематики.

Валентин Иванович Авилов, коллекционер:

Все свои годы занимался космической тематикой, начиная от запуска боевых ракет, заканчивая космическими ракетами и посадкой «Бурана»на полосу. Потом мне пришло в голову: когда-то это будет историей, о которой нужно будет рассказывать молодому поколению. Вот так началось мое хобби.

Валентин Иванович с удовольствием демонстрирует свою коллекцию, в которой уже свыше 5 тысяч всевозможных знаков. Среди них есть особенно памятные.

Валентин Иванович Авилов, коллекционер:

При проведении с американцами совместной операции «Союз-Аполлон», поступили в продажу космические знаки. Это первый знак, который был куплен мною за 10 копеек. Я покупал по 10 значков, затем вручал их своим солдатам как память об этой операции.

Свою коллекцию Валентин Иванович Авилов пополнял значками, которые часто привозил с командировок. Порой удавалось раздобыть очень редкие экземпляры, которые в обычных киосках не купишь.

Валентин Иванович Авилов, коллекционер:

Этот знак - 35 лет космодрому Байконур. Официально было положено 20 знаков в ракету и после приземления, сделали сертификаты и эти знаки вручались. Всего было 20 знаков, у меня - №16.

Есть в коллекции и медали, которые особенно дороги сердцу. К слову, и сам Валентин Иванович награжден знаками, им. Королева и им. Циалковского. Медалями «Заслуженный испытатель «Байконура» и «Заслуженный испытатель космической техники». Послуднюю ему лично вручил Владимир Коваленок, советский космонавт, дважды герой СССР. Теперь это главный экспонат в коллекции.

Сегодня значки, по которым можно изучать развитие космонавтики, уже раритет, который нигде не купишь, потому что уже не выпускают. Они хранятся только в частных коллекциях. Из минчан - космических фалеристов, которые собирают значки, медали и памятные знаки на тему космоса - всего 5 человек. Из них самую большую коллекцию собрал Валентин Авилов, рассказали в порграмме «Утро» на СТВ.