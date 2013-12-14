Международный турнир по спортивным бальным танцам впервые прошел в новом спорткомплексе «Чижовка-Арена»

Новости Беларуси. Международный турнир по спортивным бальным танцам проходит в Минске. Впервые соревнования такого уровня принимает многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Чижовка-Арена». Турнир уже успел стать традиционным. На этот раз в нём участвует около тысячи пар из Беларуси и стран СНГ. Таких как Россия, Латвия, Литва, Польша. На протяжении двух дней в латиноамериканской и европейской программах посоревнуются юниорские, молодежные, а также взрослые пары.

Вместе на паркете они лишь 5 месяцев, а десятки танцевальных номеров уже отточены буквально до мелочей. На белорусских конкурсах пара Константина Ермоловича и Анны Снегирь уже успела заявить о себе. Были и призовые места. Теперь пришло время международного первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Константин Ермолович, участник международного турнира по спортивным танцам.

Мне кажется, этот конкурс очень хорош и на нем можно показать свои эмоции, выразиться, хорошо потанцевать. В общем - хорошо потанцевать и провести время, получить вакантные места и очки.

На протяжении двух дней сильнейшие короли и королевы паркета поборются за кубки и медали «Золота столицы».

Павел Ярцев, организатор международного турнира по спортивным танцам:

Мы специально сделали программу, чтобы у нас смогли поучаствовать и взрослые группы- профессиональные пары, которые занимаются очень долго и серьезно, и параллельно с ними могли танцевать начинающие танцоры, для того, чтобы они могли посмотреть, к чему им стремиться.

Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Польша... На танцевальный марафон съехались около тысячи пар. В латиноамериканской и европейской программах посоревнуются юниорские, молодежные, а также взрослые пары. Стороной не обошли и маленьких танцоров. Самым юным участникам — 6 лет. Конкуренция серьёзная в каждой возрастной группе.

А судьи кто? В составе жюри не только представители Белорусской федерации танцевального спорта, но и иностранные судьи гости.

Лидия Кац-Лазарева, судья международного турнира по спортивным танцам:

Пара должна классно музыкально танцевать, знать технику исполнения, великолепно выглядеть и показывать харизму.

Танцевальный марафон уже успел стать традиционным. Стартовал ещё в 2011. Но этот год уникален: впервые пары вышли на паркет «Чижовка-арены». Первую очередь спорткомплекса открыли ещё 7 ноября. Свои двери распахнула малая арена. Проходили здесь хоккейные матчи, сегодня пришло время танцевальным состязаниям. Зал оценили и профессиональные танцоры, и тренеры, и даже болельщики.

Елена Леонтьева, тренер танцевального клуба:

Очень хороший зал, я думаю это первое, но не последнее соревнование в этом зале. Очень мало площадок для нашего вида спорта, но вот эта вполне подходит, очень удобное месторасположение и площадка здесь очень хорошая.

Инна Дорофейчук, болельщик:

Очень объемные площади, хватает места и зрителям, и участникам. Очень много места в раздевалке, все достаточно комфортно и красиво.