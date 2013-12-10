Вы когда-нибудь видели караван верблюдов в игольном ушке? А аэродром на маковом зерне или подкованую блоху? Шедевры Владимира Анискина в Минске

. В Минске в Доме-музее I съезда РСДРП проходит выставка новосибирского художника Владимира Анискина.

Вы когда-нибудь видели караван верблюдов в игольном ушке? А аэродром на маковом зерне или подкованую блоху? Русский левша - так именнует себя новосибирский мастер миниатюры Владимир Анискин. К слову, таких художников в мире 8 человек и обучиться этому ремеслу можно только самостоятельно.

Андрей Леневеч, научный сотрудник национального исторического музея РБ:

С помощью микроскопа и инструментов он изготавливал все эти предметы, кстати, один инструмент он делал несколько лет.

Хобби, переросшее в дело жизни, увлекло Анискина не сразу. Однажды, в библиотеке он наткнулся на книгу о миниатюрах. Заинтересовался, попробовал. И вот, выставки уже с большим успехом колесят по Европе. Люди толпами собираются посмотреть на «диво» под микроскопом.

Елизавета Дрозд:

Мне больше всего понравился восхитительный ландыш. Интересно, сколько времени ему понадобилось на то, чтобы сделать такую красоту?

Микроминиатюра - редкий вид искусства, представляющий собой, создание маленьких удивительных творений. Порой настолько мелких, что их невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается вручную, по микроскопом. На одну работу уходит от нескольких месяцев, до одного года. Но это еще не самое сложное. Главное - специальная оптика, без которой невозможно рассмотреть миниатюру. Оказывается, ее нигде не выпускают и купить ее невозможно.

Анискину повезло: он живет в городке академиков. Ученые по-соседски помогли ему и смастерили специальные выставочные ветрины.

Феликс Трохим:

Наверное, несколько лет он потратил на эту работу. Я не знаю, там палочка или волосок? На нем расположен целый алфавит!

Самыми простыми работами Владимира являются: надпись на волосе и шахматные фигуры на маковом зерне. Диаметр конского волоса всего 0,12 мм. В нем нужно просверлить отверстиве вдвое меньше, но и это еще не все. Чтобы волос стал прозрачным, его полируют алмазными пастами и снаружи, и изнутри. На решение таких задач уходят годы.

Владимир признается, что биение сердца мешает работе, пэтому работу приходится делать между его ударами. В коллекции работ новосибирского мастера Владимира Анискина более 130 работ-невидимок. Для большинства, выставка миниатюр - это встреча с чудом. Никто не остается равнодушным, особенно сильное впечатление она производит на ребятишек, сообщили в программе .