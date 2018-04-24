«Они молодеют во время рисования». Кружок «Арт-терапия: учимся рисовать» даёт шанс пожилым людям раскрыть талант

Райские сады, бушующие волны и тепло золотой осени – на что только не способна человеческая фантазия, когда дело касается настоящего творчества. Анна Васильевна Кленовская вот уже 6 лет преподает в кружке «Арт-терапия: учимся рисовать» при библиотеке №10 г. Минска.

Анна Кленовская, руководитель кружка «Арт-терапия: учимся рисовать»:

Я написала 35 уроков, издала книгу, а потом решила проверить в практике, как это действует.

Тайну творчества еще ученые не разгадали, но то, что во время творческого процесса люди преображаются, и как это положительно на них влияет, это я наблюдаю шесть лет. Как они подпрыгивают, как в детском саду, их же не узнать, они молодеют во время рисования.

Совсем недавно в стенах библиотеки состоялась первая выставка картин одной из учениц Анны Васильевны. Людмила Довгялло – инженер-технолог, в молодости работала на оборонных предприятиях Минска, а после почти четверть века преподавала в радиотехническом колледже. Впервые взяла в руки кисть четыре года назад. А пробудил тягу к искусству подарок сына: комплект постельного белья с изображением розы, бутон которого непременно захотелось написать. Людмила Довгялло:

В тот момент, когда я увидела эту розу, у меня внутри нечто произошло. И я не могла дождаться утра, чтобы побежать в магазин и купить карандаши, и начать рисовать эту розу. Но я поняла, что это не тот рисунок, который я вижу и сразу мысль: надо где-то учиться рисовать.

Попала в кружок по совету близкой подруги и тут же нашла себя, свой неповторимый стиль. На занятиях с головой погружалась в творчество, работала на одном дыхании. Это были, есть и будут самые счастливые дни в ее жизни, уверена художница. Людмила Довгялло:

Ввиду своего внутреннего состояния я листаю картинки в интернете и вот та картинка, которая входит сразу в мое сердце, и я начинаю ее рисовать. Это дает возможность легкого творчества и изображения, это для меня очень важно.

В свои 82 Людмила не престаёт радоваться и удивляться мелочам, жизнь для нее как открытая книга. Пастельные тона, мягкая синяя цветовая гамма – символы радости и очищения. Бескрайние просторы лазурного неба, любимые алые тюльпаны и свет заходящего солнца. Сама художница называет свою выставку «Эпоха Водолея» – эра, в которой сейчас находится человечество. Время счастья, гармонии и самопознания.

Людмила Довгялло:

Один артефакт самый любимый – это роза Сириуса, который пришёл на землю для того, чтобы очистить пространство от негативных вибраций. Это настолько овладело моим сердцем, душой и умом, что я села на фоне неба и нарисовала мою дорогую и любимую розу Сириуса.

Дополнительно в библиотеке ведет свои мастер-классы и талантливый Андрей Дубинин, член Союза белорусских художников. Он читает лекции по истории искусств. Учит понимать суть вещей. Когда пишешь картины осознанно, тогда и появляются нужные умения.

Андрей Дубинин, художник, член Союза белорусских художников:

Яны пачынаюць разумець лепш тое, што яны бачаць. Яны раптам задумваюцца, што тыя ж певуньі, яны падобныя на ружу, а ружа падобная на капусту. Калі ты бачаш схаваную форму ў некім звычным прадмете, то ў цябе адкрываюцца вочы на свет.