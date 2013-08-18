Известный белорусский огородник-экспериментатор Фауст Шкатуло поделился секретами своего успеха в садоводстве

Новости Минской области. Промышленный центр Минской области - Жодино, славится не только Балазом - флагманом машиностроения страны, но и своими жителями, которые забоятся о красоте родного города. Сегодняшний герой программы «Центральный регион» на СТВ Фауст Иванович Шкатуло еще в молодости решил украсить землю тысячей садов и к своим 77 годам высадил уже не одну сотню деревьев. А еще этот герой известный на всю страну огородник-экспериментатор. Несколько сотен как традиционных для нашего климата культур, так и экзотических растений стараниями жодинского мичуринца прижились и дали плоды. Свои аграрные эксперименты Фауст Иванович поставил на научную основу, а собранным за десятилетия книгам и вырезкам по садоводству и земледелию позавидует даже главная городская библиотека.

О секретах успеха Фауста Ивановича Шкатуло в садоводстве в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.