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Известный белорусский огородник-экспериментатор Фауст Шкатуло поделился секретами своего успеха в садоводстве

18 августа 2013 14:43
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Новости Минской области. Промышленный центр Минской области - Жодино, славится не только Балазом - флагманом машиностроения страны, но и своими жителями, которые забоятся о красоте родного города. Сегодняшний герой программы «Центральный регион» на СТВ Фауст Иванович Шкатуло еще в молодости решил украсить землю тысячей садов и к своим 77 годам высадил уже не одну сотню деревьев. А еще этот герой известный на всю страну огородник-экспериментатор. Несколько сотен как традиционных для нашего климата культур, так и экзотических растений стараниями жодинского мичуринца прижились и дали плоды. Свои аграрные эксперименты Фауст Иванович поставил на научную основу, а собранным за десятилетия книгам и вырезкам по садоводству и земледелию позавидует даже главная городская библиотека.

О секретах успеха Фауста Ивановича Шкатуло в садоводстве в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.

# Приусадебные участки # Хобби # Фауст Шкатуло

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