Художница из Гродно создаёт уникальные картины из крошки от автомобильных шин

Новости Беларуси. Картины... не маслом. Художница из Гродно создает уникальные работы. Вместо красок использует резиновую крошку от переработанных автомобильных покрышек.

Такое направление искусства называют экологическим, ведь художники работают фактически с мусором. Главная цель – привлечь внимание людей к охране окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Ковш, художница:

Прежде всего наношу набросок, далее наношу тонкий слой клея и посыпаю крошкой. Оставляю на некоторое время, чтобы частички приклеились и клей высох. И спустя некоторое время я смахиваю шинную крошку.

Заменить краски на резиновую крошку, полученную при переработке автомобильных шин, Юлия решилась не сразу. Ведь традиционные полотна она рисует ещё со школы, а здесь пришлось придумывать совершенно новую технику.

Юлия Ковш:

Поскольку я люблю пробовать разные материалы, новое что-то, я решила взять эту крошку и попробовать создать из неё картины. Можно сказать и так, что это моя авторская разработка.

Идею использовать такое вторичное сырьё в искусстве Юле подсказали друзья. Ещё в университете они вместе грезили защитой окружающей среды, разрабатывали проекты по утилизации мусора, переработке отходов. Позже воплотили планы в жизнь, организовали производство по переработке автомобильных шин.

Николай Скиба, сотрудник перерабатывающей компании:

Резина распадается очень долго, до 800 лет. И если не заниматься её утилизацией, мы все обрастём резиной. Мы решили чтобы популяризовать эту программу, подключить знакомых людей. Вот взяли художника, дали ей материал, нашу крошку, порошок, текстильный наполнитель, а она из этого сделала картины.

Юлия Ковш:

Можно также использовать отходы, переработанные шины в искусстве. Таким образом я пытаюсь привлечь внимание людей, чтобы они помнили, что необходимо защищать окружающую среду, заботиться о ней.

Сегодня в коллекции Юлии портреты известных людей – наш земляк Янка Купала, а также Майкл Джексон, Стив Джобс... Есть наброски и архитектурных памятников Гродно. Такое хобби, признаётся девушка, отнимает много времени. На создание одной картины могут уйти недели и даже месяцы. Благо, что муж Андрей полностью поддерживает увлечение супруги.

Андрей Ковш:

Много крошки остаётся на ковре, на столах, приходится это буквально через каждые пару дней убирать. Ну, вместе как-то сотрудничаем и справляемся, нормально получается всё.

В планах Юлии организовать персональную выставку с экологическим уклоном, посетители которой смогут не только познакомиться с уникальными работами, но и получить максимум информации по сохранению окружающей среды.