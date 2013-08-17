День стиляг на велосипедах прошел 17 августа в Минске

Новости Беларуси. Вело-дресс-код в формате 60-х. День стиляг организовали 17 августа в Минске. Участники необычного мероприятия подготовились основательно: украсили свой двухколесный транспорт, сами нарядились в ретро и отправились по главным магистралям столицы. К велопробегу могли присоединиться все желающие.

Ирина оценивает своей гардероб. Для предстоящего велошоу нужно что-то особенное. Ведь ей, как организатору, задавать тон. В итоге выбор падает на скромное белое платье, но, говорит девушка, ретро-колорит добавят яркие аксессуары.

Ирина Бийник, организатор велопробега:

У меня будет стиляжный вариант. Но я стараюсь сильно не выделяться, потому что у нас будет конкурс на лучшего стилягу. Что парня, что девушку. Ну, куда организатору первое место занимать?

Идея проведения такого события, рассказывает Ирина, возникла спонтанно. Большинство друзей – велолюбители, вот и решили провести тематическую вечеринку. Сейчас – последние штрихи. Особое внимание прическе. В макияже – основной акцент на алые губы.

Александр Грибович, участник велопробега:

Я решил участвовать в этом мероприятии потому, что это повод показать себя всему городу, покататься на велосипеде, что я очень люблю.

Торопится на велоквэст и Александр. Образ готов: яркая рубашка, бабочка, шляпа. Молодой человек уверен: настоящий стиляга должен быть креативным и не бояться приключений.

И выделиться из толпы у них получилось. Не обратить внимания на экстравагантные наряды прохожие не смогли. Платья в горошек, яркие блузы, широкие штаны и разноцветные чулки. В ретро-стиле и двухколесный транспорт. Кстати, на каждом велосипеде – именная табличка стиляги-владельца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники велопробега:

Это образ яркий, насыщенный. Приехал вообще просто покататься на велосипеде.

Буквально за два дня узнал о мероприятии. Решил, что ради такого дела надо приехать из Гомеля даже. Такое случается, может, раз в жизни.

Мы думали, что у нас ничего нет. Открыли шкаф. Оказалось, что есть.

По маршруту – главные магистрали Минска. Во время остановок – конкурсы и, конечно, фотосессии на минском бродвее – проспекте Независимости.