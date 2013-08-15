Скейтбординг в Беларуси: стрит-движение, требующее развития!

Уличная культура без границ, экстрим, фан и своя философия свободы. Они выписывают на досках круги по асфальту и покоряют трюками урбанистическую архитектуру. Кеды, широкие рубахи, «red hot chili peppers» и любимый плеер. Без скейтбордистов современный мегаполис кажется пустым, а с появлением скейт-бойс и гёрлз город, в буквальном смысле, молодеет!

Место встречи изменить нельзя! Площадка у Стеллы один из любимых спотов столичных скейтбордистов. Для Вадима Романцова это уже 6-й сезон, постоянные тренировки и заслуженные победы, любимый 360° флип он готов демонстрировать вновь и вновь!

Вадим Романцов:

Это как вторая моя жизнь, я без этого не могу, не представляю себя. А вообще, мне просто нравится отталкиваться от асфальта ногой и просто ехать по городу.

60 лет назад безбашенные калифорнийцы впервые придумали альтернативу серф-доске и соорудили скейтборд. Не одно поколение райдеров успели принести славу и нашей стране. Никита Елагин – организатор сезонных контестов, фестивалей, в стрит-движении уже 8 лет. Он признается, что без падений нет прогресса, залог успеха – постоянное саморазвитие и поиск новых идей.

Никита Елагин:

Скейтбординг нужно понять морально – это уличный вид спорта, это не легкая атлетика, не бокс. Обучение происходит за счет общения с ребятами, личного опыта в городе, за счет поездок. Развитие происходит лично для каждого отдельно. Когда базисные трюки выучены, тут уже нужно самому развиваться.

Прокатимся на роликовой доске вместе, парочка незамысловатых трюков и порция адреналина специально для вас от программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Никита Елагин:

В скейтбординге помимо базовых прыжков из разных стоек на 180, 360 градусов, есть такие элементы, как кик-флип, когда доска поворачивается вокруг своей оси.

В Минске весьма привлекательный «интерьер» для скейтбордистов. Площадки возле филармонии, академии наук, фонтанов Дворца Республики, «Колизей» возле дворца спорта… Лестницы и перила этих спотов «пережили» немало фигур высшего пилотажа! Однако, экстрим по-прежнему остается сезонным развлечением. Школа скейтбординга и крытый парк в столице всего один. Оттачивать мастерство в холодное время негде, спортсмены на полгода выпадают из тренировок, оттого и уровень от зарубежного в разы ниже.

Никита Елагин:

Россия поняла, что нужно делать для молодежи. Сейчас в каждом районе Москвы строятся открытые площадки, в городах России строятся крытые большие скейтпарки.

Вадим Романцов:

Когда туда приезжаешь, в шоке от уровня. У нас здесь совсем по-другому. У нас бывают соревнования, мы просто на улице проводим.

Перемен требует и молодая смена скейтбордистов, которая не может не вдохновлять на перспективы в уличной культуре.

Скейтбордист:

Всегда после школы я сразу беру скейт и еду в скейтпарк. В основном я катаюсь на Столетова или тут.

Всего пару уикендов осталось до конца лета. И если скейтборд до сих пор кажется вам чем-то диковинным, попробуйте прокатиться хотя бы этим утром до ближайшей остановки! Это драйв, который еще и весьма полезен!

Вадим Романцов:

До метро от моего дома гораздо быстрее на скейтборде и удобнее, чем пешком идти.