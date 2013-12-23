Художник, скульптор и поэт в одном лице Сергей Жилевич на своем участке создал «Сад вдохновения»

Новости Беларуси. Художник, скульптор и поэт в одном лице. Сергей Жилевич благодаря своим работам превратил деревню Бояры в полесской глубинке в настоящую достопримечательность. На участке художника более сотни композиций. Его работы экспонировались в лучших выставочных залах мира, продавались на самых престижных аукционах планеты.

В «Саду скульптур», или как сам называет его художник – «саду вдохновения», дорогу можно отыскать более чем к 100 работам мастера. Свои скульптуры Сергей Жилевич создает практически из любого материала: мрамора, гранита, дерева, алюминиевой проволоки и даже шлака. Говорит, текстура и природа сами подсказывают направление движения.

Сергей Жилевич, художник:

Мне все время хотелось быть в неком творческом состоянии. И когда со мной нет резца, кисти или холста, я иду на работу, и это время мне жалко терять. Тогда я пишу стихи.

Стихотворные «иллюстрации» к скульптурам, размышления о жизни и особая гордость Жилевича-поэта – поэма, которая увидела свет в начале декабря. В ней – вся жизнь художника как «на написанном холсте». С особой любовью – о праотцовском доме, где прошло детство. Сегодня почерневшая от времени хата – источник вдохновения и воспоминаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жилевич, художник:

В этом домике произошло мое возвращение из столицы, когда я намеревался в начале быть столичным жителем, годик-другой там поработал, и вполне успешно и интересно было, но потом столица меня стала утомлять и я вернулся, что называется, к истокам.

Здесь, в полесской глубинке, Сергей Федорович создал место, где царит особая атмосфера. О его скульптурах уже слагают легенды: якобы деревянный трон на самой высокой точке «Сада вдохновения» исполняет заветные желания.

Желанием преображать мир вокруг себя «боярский» художник щедро делится: вот уже 27 лет он преподает рисование в сельской школе, как педагог признан человеком Года Брестской области, как руководитель народной студии «Вдохновение» награжден третьей премией специального фонда Президента Беларуси.

Елена Шацкова, заместитель директора по учебной работе Оснежицкой средней школы:

Работать, конечно, одно удовольствие. И нам, его коллегам, и учащимся. Потому что там, где он, там всегда творчество, там всегда радушие, там всегда желание что-то делать и творить.

Коллеги говорят: отличительная черта художника с мировым именем – скромность. Работы Жилевича объехали весь мир: Дрезден, Берлин, Вашингтон, Нью-Йорк. Для самого мастера – все это лишь небольшой эпизод в биографии. Говорит, гораздо важнее то, что создает сейчас.