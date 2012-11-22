Художник придумал, как делать портреты знаменитостей из конфет - попробуйте и вы!

Новости Мексики. Художник из Мексики решил увековечить на своих холстах звезд мировой величины. Но не просто написать, а буквально склеить их портреты из конфет! Мэрилин Монро, Бейонсе, Леди Гага, Майкл Джексон и Элвис Пресли - далеко не полный список «сладких» знаменитостей.

32-летний Криштиану Рамос использует в качестве материала жевательные конфеты «Мишки Гамми» и леденцы. Каждый портрет состоит не менее чем из 5 тысяч штук.

К такой технике исполнения картин мексиканец пришел абсолютно случайно.

Криштиану Рамос, художник:

Идея пришла около 4 лет назад. Я гулял в парке и увидел, казалось бы обычную ситуацию: папа дал сыну какую-то сладость, чтобы успокоить ребенка и тот перестал плакать. Мальчик сразу же засиял улыбкой. И тогда я понял, что сладости доставляют людям радость! И подумал: а что станет с людьми, если они увидят своих кумиров, сделанных из конфет? Вот так и появилась идея.

Необычные картины Криштиану Рамоса можно увидеть в различны музеях современного изобразительного искусства по всему миру, а также приобрести... Правда, их средняя стоимость - $18 000, что зависит от количества материала и размера изображения, рассказывает ctv.by со ссылкой на daily mail.

Сам же художник предпочитает говорить не о материальном...

Криштиану Рамос:

Мое единственное желание как художника - донести людям удовольствие. Я чувствую, что могу это сделать через свои работы. И если вы когда-нибудь увидите другие картины из необычных, но простых материалов, будьте уверены - это дело рук Криштиану Рамоса. Потому что я чувствую вдохновение, когда создаю произведения из новых материалов.

Сейчас художник работает над новым проектом - созданием в натуральную величину мотоцикла из 20 тысяч сладостей.