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Спортсмен решил воспользоваться наводнением и покататься по затопленной дороге на вейкборде в Великобритании

15 января 2014 13:49
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Новости Великобритании. Капризы природы вдохновили экстремала из Великобритании на необычную прогулку.

Спортсмен решил воспользоваться наводнением, которое вот уже месяц не отпускает большую часть Соединенного Королевства и покататься по затопленной дороге на вейкборде. Трос, за который держался любитель экстремального вида спорта, прикрепили не к катеру, как обычно, а к автомобилю.

Путешествие запомнилось не только самому спортсмену, но и восторженно наблюдающим за его путешествием местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы # Видеофакт # Хобби

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