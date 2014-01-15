Спортсмен решил воспользоваться наводнением и покататься по затопленной дороге на вейкборде в Великобритании

Новости Великобритании. Капризы природы вдохновили экстремала из Великобритании на необычную прогулку.

Спортсмен решил воспользоваться наводнением, которое вот уже месяц не отпускает большую часть Соединенного Королевства и покататься по затопленной дороге на вейкборде. Трос, за который держался любитель экстремального вида спорта, прикрепили не к катеру, как обычно, а к автомобилю.

Путешествие запомнилось не только самому спортсмену, но и восторженно наблюдающим за его путешествием местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.