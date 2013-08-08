Линди хоп - самый популярный танец в мире свинга. Уголок Нью-Йорка 1930-1940 годов сейчас в Минске!

Нью-Йорк середины 20-30-х прошлого века, эпоха раннего джаза, черно-белых мюзиклов, знаменитых больших оркестров - биг-бэндов. Звучит музыка Бенни Гудмана, Арти Шоу, Глена Миллера и люди пускаются в пляс. Так зарождается самый популярный танец в мире свинга – линди хоп! Музыка стирает расовые предрассудки, двигаются вместе в одном ритме!

Надежда:

Очень часто линди путают с буги, рок-н-роллом. Это немножко не так. Рок-н-ролл появился позже. Менялся джаз, менялась музыка, темп становился более быстрым. Мы танцуем еще более нафталинный танец, тот самый, который танцевали под граммофоны в маленьких душных помещениях Нью-Йорка начала 1930-1940 годов.

От утонченного до весьма спонтанного и быстрого. Линди хоп такой же разнообразный, как и настроение джаза. Рисунок танца строится из основных шагов на 8 и 6 битов. А дальше рождается импровизация. Связать базовые пазлы в свой уникальный танец – дело мастерства. Но самое интересное, что линди всегда новый, ведь в социальных танцах нет фиксированных пар!

Надежда:

Это диалог с музыкой, со своим партнером здесь и сейчас. Девушка не знает, каким будет следующее движение ее партнера, ей просто нужно научится следовать.

Ольга:

Для меня линди хоп – это соло джаз, взявшись за руки. Максимально интересным танец получается лишь тогда, когда оба партнера умеют импровизировать и танцевать сольно.

Трипл степ, Toss, Air Step, торнадо. В линди хопе богатый хореографический репертуар. От плавных па на паркете до даже трюков в воздухе! Если базу можно освоить за пару месяцев, то искусству импровизации можно учиться всю жизнь, это и притягивает как магнит во вселенную свинга! Уроки танцев начнем вместе!

Наталья:

Основной шаг у нас будет квик-квик-слоу, слоу… Можно вывести девушку в открытую. Мы можем потвистовать, но это все в основном будет ложиться на основную базу ритма. Самое главное в линди хопе – это держать баунс, наш кач, ритм.

Всегда молодой джаз, ретро-мода и наряды стиляг, интерактивность в движении… Фанаты танца, поклонники музыки, истории моды и кино – у каждого свое линди, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Наталья:

Девушки одеваются в какие-нибудь платья в горошек, мальчики - может быть костюмчик, жилетка, обязательно бабочка.

Свинг-движению в нашей стране всего 5 лет, но белорусские линди хопперы известны далеко за пределами страны, проводят фестиваль, устраивают мастер-классы и вечера. Сегодня это свой мир в миниатюре, ведь язык танца в любом городе мира – универсален!

Наталья:

Если все начиналось с 15 человек в лучшем случае, то сейчас это заметная своя тусовка.

Надежда:

За последние годы мы выросли в количестве и качестве, у нас есть две школы, в которых преподают и практикуют линди хоп. Что интересно, мы не паримся в собственном соку, мы много путешествуем, ездим на международные фестивали, занимаем какие-то места.

Ольга:

Каждый раз, когда люди, не посвященные в этот танец, видят его со стороны, им хочется поучаствовать. Я могу сказать, что линди-тусовка в Минске самая дружная.

Виталий:

Линди хоп может научиться танцевать человек любого возраста! Это не проблема!