Витебчанин добрался до Финляндии на самодельной яхте

Новости Беларуси. По воде до Хельсинки и обратно. Яхтсмен из Витебска вернулся на родину из морской экспедиции.

Владимир Конарев 46 лет шел к своей мечте. Всю жизнь увлекался судомоделизмом. В детстве создавал игрушечные корабли. Повзрослев, приступил к изготовлению настоящих лодок и парусников. Параллельно изучал морскую науку и верил, что когда-нибудь применит свои навыки на практике.

Этим летом Владимир рискнул и в одиночку отправился в свою первую экспедицию на яхте, которую сделал своими руками. Главная цель – дойти до Финляндии, была достигнута.

Самодельная яхта «Вирго-2». Именно на ней витебчанин прошел более 1600 километров. Маршрут пролегал по Беларуси, странам Балтии, Скандинавии и России. Уже из Санкт-Петербурга судно доставили сухопутным транспортом в Витебск.

Девять месяцев каждый вечер Владимир Конарев с товарищем колдовали над водной «ласточкой». Материалы подбирали самые надежные. За некоторыми даже приходилось ездить в соседние страны.

Гарий Степанов, друг Владимира Конарева:

С детства, в принципе, мы все занимались судомоделизмом, это просто как бы переросло во что-то с маленьких кораблей в более настоящее, большое.

Груды фанеры и деревяшек очень скоро превратились в настоящее 4-местное судно. Длина – 5,5 метров, вес – 400 килограммов. В середине июня яхту спустили на воду. Путешествие началось!

Владимир Конарев, путешественник:

Я об этом путешествии давно мечтал. Не получалось со временем, с работой, то с деньгами. Тут яхта появилась – походил по Лосвидо. Я все: хватит сидеть – надо идти.

По белорусской Западной Двине путешественник прошел без сюрпризов. А вот на латышской Даугаве встретились первые подводные камни. Причем в прямом смысле.

Владимир Конарев:

И так как удар спереди, яхту начинает разворачивать. Поток ударяет в бок, она резко кренится – приходится резко так перепрыгивать на борт и буквально сидеть как на жердочке, потому что крен вот такой вот. Ну, и багром приходится как-то отталкиваться, если удается.

Россия же встретила путешественника сильным штормом... и штрафом в 2 тысячи российских рублей.

Владимир Конарев:

Перед решением захода, спрятаться от шторма, я должен был предупредить пограничную службу. Но в тот момент, когда начались шквалы, вот представьте, у меня всего две руки: одной надо держать мотор, который волной отворачивает, а другой надо держать руль. Все. Руки кончились. То есть за рацию я взяться не мог – она лежала у меня рядышком.

Рядышком лежала не только рация. Еще планшет, смартфон и ноутбук. Полный комплект техники, позволявшей Владимиру держать связь с родными.

Лариса Конарева, супруга:

Мы договорились, что он в определенное время выходит на связь. То есть он либо мне пишет какое-то сообщение – я потом в офлайн читаю, либо я, уже когда после работы по вечерам дома, читаю, либо он уже на связи есть.

Цель – доказать, что белорусские яхтсмены, привыкшие к спокойным рекам, могут покорить и бурные моря, достигнута.

Владимир Конарев:

Теперь знают, что в Витебске есть парусный флот какой-то, есть энтузиасты. И я только маленькая часть того, что у нас есть. Яхтсменов, которые, может быть, мечтают, но не знают, как реализовать.

Через пару лет Владимир намерен повторить путешествие. Но уже с женой и дочкой. А для этого, признается, пора строить новую яхту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.