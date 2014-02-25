Хобби белорусских знаменитостей

Новости Беларуси. Драйв, скорость, адреналин! Без них уже не представляют себя участники группы «Litesound» Дмитрий и Владимир Карякины. Стритрэйсинг, драгрэйсинг и картинг… Настоящее хобби для настоящих мужчин!

Соревноваться друг с другом Дмитрий и Владимир предпочитают лишь на спортивной площадке. Вот и сегодня артисты поспешили заняться любимым делом.

Рев моторов, визг резины, большие скорости… Опытным гонщикам даже крутые виражи не страшны. Чтобы погонять по трассе участники группы «Litesound»готовы пойти на многое. И остановить их не могут даже непредвиденные обстоятельства.

Владимир Карякин и Дмитрий Карякин, участники группы «Litesound»:

Мне вспоминается история моего знакомства с картингом. Мы поехали с друзьями кататься на картинге под открытом небом. Это было ранней весной. И как-то неожиданно полил дождь. И такая безумная грязь на дороге. И вроде непромокаемый костюм надел. А потом, когда ты едешь под дождем, понимаешь, что сиденье превращается в такую ванную. Потом понимаешь, что грязь летит тебе в лицо. Но для победы ничего не жалко, поэтому не обращаешь внимания на бытовые сложности!

Во время прохождения этой трассы, к счастью, неприятных сюрпризов не было. Разве что небольшие столкновения на поворотах. Но это никак не повлияло на удовольствие от процесса.

Картинг, стритрэйсинг — не единственные увлечения участников группы «Litesound». К примеру, Дмитрий Карякин с детства мечтал стать художником.

Дмитрий Карякин, участник группы «Litesound»:

Я до сих пор иногда рисую. Но сейчас достаточно редко, потому что нет ни вдохновения, ни времени. Но в детстве я очень плотно занимался рисованием. В 12 или 11 лет, за год до того, как я решил стать музыкантом, я рисовал очень много. И я считал, что мое призвание—это изобразительное искусство.

Страсть Владимира Карякина — программирование.

Владимир Карякин, Дмитрий Карякин, участники группы «Litesound»:

Я помню, как мы с Димой еще вместе – Дима, наверное, сейчас очень редко это вспоминает—участвовали в конкурсе программирования. Делали программу вместе и принимали участие в городском конкурсе…

В то время как участники группы «Litesound» участвуют в гонках, рисуют, создают компьютерные программы, певица Ольга Плотникова в свободное время любит достать с антресолей любимую коллекцию обезьян, переставить их с места на место и вспомнить, с чего же все начиналось.

Ольга Плотникова, певица:

Дело в том, что сама я по году обезьяна. Так получилось. С детства испытываю какую-то страсть, нежность к этим животным. Не знаю, почему. Очень мне нравится, что они такие живые, такие веселые, что сердце радуется, глядя на них. С самого школьного возраста я стала собирать обезьянок, и все друзья, зная эту мою страсть, стали мне дарить обезьянок по любому поводу и без.

Изначально коллекция любимых игрушек была в несколько раз больше. Но со временем многие экспонаты затерялись. Зато те, которые остались, Ольга хранит особенно бережно и о каждом готова рассказать.

Ольга Плотникова, певица:

Вот, например, этот напоминает мне о школьных годах, о моем первом парне, моей первой любви. Наверное, такой странный подарок от любимого человека. Но когда-то эта обезьяна была первой музыкальной игрушкой в моей жизни. И на тот момент это было очень здорово.

Мало кто знает, что кроме коллекционирования, в свободное время Ольга Плотникова увлекается игрой на фортепиано. Особенно любит певица играть в четыре руки со своей дочерью Алиной.

Недавно семья Ольги Плотниковой переехала на новую квартиру. И теперь певица увлекается дизайном интерьера. Чтобы обустроить все уютно и со вкусом, приходится многое изучить. Хотя некоторые дизайнерские решения родились спонтанно.

Ольга Плотникова, певица:

Рамочки, которые мне так сильно понравились, которые я купила, и не знала, куда их повешу. Но вот они определились с местом в нашей квартире, осталось только наполнить их содержимым!

Талантливые люди талантливы во всем, будь то хобби или дело всей жизни. И герои нашего сюжета тому пример, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.