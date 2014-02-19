Как создаются компьютерные игры?

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Наверное, каждый из нас хотя бы раз проживал виртуальную жизнь и примерял на себя образ компьютерного героя. Давайте узнаем, кто, где, а главное, как создает для нас этот виртуальный мир!

Индустрия компьютерных игр развивается бурно и непрерывно! Новые хиты завоевывают восхищение сотен миллионов геймеров.

Алексей Мелешкевич, заместитель директора IT-компании:

Как и фильмы, как и мультфильмы, в каждой игре свой сюжет. У нас есть игры про солдатиков, про кофейни, про фермы. И сказочные, есть в стиле воин. Есть специально обученные люди, которые придумывают игры.

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Это большое светлое помещение своего рода муравейник – именно здесь происходит рождение компьютерной игры.

Над процессом рождения трудится целая армия. Это сложный механизм, в котором, как правило, без знаний языков программирования не обойтись. Начинается все с идеи. Когда выбрана стоящая, можно приступать к разработке сценария. Набрасывается несколько идей и вариантов, выстраивается логическая цепочка, подбираются персонажи.

Сергей Клейменочев, ведущий художник:

Находим эту базу начинается самая нудная часть, я сажусь, начинаю писать главу. Все это делается по 10 раз. Потом это уходит к начальству, вырезается еще 70%.

Герои должны быть интересными и любопытными. Для художников важно не переборщить с типажами персонажей.

Художники рисуют эскизы персонажей, делая раскадровку всего сюжета игры. Затем раскадровку воссоздают в трехмерном виде - это позволяет оживить героя, придавая ему фактуру цвет, тень и, конечно, движение.

Николай Сверидович, ведущий художник:

Я занимаюсь разработкой графическим представлением игры. Основная задача выработка стиля и внешнего вида игры.

Далее эстафету принимает верстальщик.

Павел Железный, верстальщик:

Моя задача - брать графику у художника и накладывать на код, который написали наши программисты.

То, что задумано гейм-дизайнерами, верстальщику необходимо воплотить в точности и совершенстве.

Если вы думаете, что гейм-индустрия исключительно мужская прерогатива, вы очень заблуждаетесь. Анна не только искусно проходит виртуальные уровни, но и вместе с тем занимается поистине серьезным делом: проверяет игры на наличие ошибок.

Анна Морозова, тестировщик:

Это достаточно скрупулезный процесс. Мы можем смотреть на одно и тоже окошко по сотни раз, проверять, чтобы кнопочки не вылазили, чтобы текст всегда был на нужном месте. При этом смотрим, чтобы игра была интересная и все уровни проходимы.

Длительность процесса тестирования зависит исключительно от самой игры. Если она была выпущена ранее и проверяется повторно, то полный круг тестирования занимает всего пару дней. Но если игра в процессе создания, в таком случае тестировать ее от начальной стадии до выхода в релиз можно месяцы и даже годы!

Анна Морозова, тестировщик:

Конечно, для того, чтобы здесь работать, нужно любить игры. Если не любишь – это неинтересно. А если ты много играешь – эта работа для тебя!

Эта дружная компания открыла для нас дверь в интересный и увлекательный мир, и теперь мы знаем их в лицо, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алексей Мелешкевич, заместитель директора IT-компании:

Если у вас здоровская идея игр про телевидение, мы с удовольствием ее рассмотрим и, возможно, сделаем сами.